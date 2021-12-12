Первые мэры Одессы: кем они были и как управляли городом?

Самым первым градоначальником Одессы стал купец второй гильдии Андрей Железцов, который торговал «разными товарами с кредитом». Кресло главы города он занимал недолго — всего год. Железцов прибыл из Елисаветграда (ныне Кропивницкий) и еще в 1794 году получил под застройку участок земли на углу нынешних Пушкинской и Дерибасовской улиц.



Впрочем, считается, что он начал строить дом еще за два года до официального «рождения» Одессы. Первое заседание городского магистрата с его участием состоялось в январе 1796 года. Депутаты, за неимением собственного здания городского управления, обсуждали вопросы развития города дома у Железцова. Умер Андрей Железцов рано — в возрасте всего 40 лет. Его отпевали в одесской Свято-Николаевской церкви и похоронили на Старом городском кладбище.