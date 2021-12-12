Первые мэры Одессы: кем они были и как управляли городом?
Подготовила: Ирина Сорокина • Время чтения: 9 минут
Источники: odesskiy.com; migdal.org.ua; Википедия; viknaodessa.od.ua; zaodessu.com.ua; od.vgorode.ua
226 лет назад был учрежден магистрат, который стал прототипом современной городской думы. В Одессе стали избирать гласных думы, то есть депутатов, и градоначальников, то есть мэров, которые «присматривали» за местным самоуправлением, полицией, судоходством и торговлей. Среди первых одесских мэров были не только жители Российской империи, но и иностранцы. Сведений о некоторых из них история почти не сохранила, тем не менее именно они закладывали основу для процветания Одессы.
1796-1797 годы
Андрей Железцов: предоставил дом для заседаний
Самым первым градоначальником Одессы стал купец второй гильдии Андрей Железцов, который торговал «разными товарами с кредитом». Кресло главы города он занимал недолго — всего год. Железцов прибыл из Елисаветграда (ныне Кропивницкий) и еще в 1794 году получил под застройку участок земли на углу нынешних Пушкинской и Дерибасовской улиц.
Впрочем, считается, что он начал строить дом еще за два года до официального «рождения» Одессы. Первое заседание городского магистрата с его участием состоялось в январе 1796 года. Депутаты, за неимением собственного здания городского управления, обсуждали вопросы развития города дома у Железцова. Умер Андрей Железцов рано — в возрасте всего 40 лет. Его отпевали в одесской Свято-Николаевской церкви и похоронили на Старом городском кладбище.
1797-1800 годы
Илларион Портнов: открыл первый ресторан
После Железцова руководство городом принял на себя Илларион Портнов, купец из Орла. Он постоянно проживал в Одессе и торговал лесом, железом, мануфактурой. Дом Портнова стоял на углу Ришельевской и Дерибасовской, и через какое-то время был продан владельцам торгового дома Ралли.
Кроме дома, Портнов владел лавками в Гостином ряду — на Александровском проспекте, трактиром, а также сдавал недвижимость в аренду. В доме Портнова был открыт один из первых одесских ресторанов, правда, публика там собиралась специфическая — шкиперы, лоцманы, морские маклеры из греков и итальянцев.
1803-1806 годы
Иван Мигунов: дисциплинированный чиновник
После Железцова руководство городом принял на себя Илларион Портнов, купец из Орла. Он постоянно проживал в Одессе и торговал лесом, железом, мануфактурой. Дом Портнова стоял на углу Ришельевской и Дерибасовской, и через какое-то время был продан владельцам торгового дома Ралли.
Кроме дома, Портнов владел лавками в Гостином ряду — на Александровском проспекте, трактиром, а также сдавал недвижимость в аренду. В доме Портнова был открыт один из первых одесских ресторанов, правда, публика там собиралась специфическая — шкиперы, лоцманы, морские маклеры из греков и итальянцев.
1806-1809 годы
Иван Амвросий: заботился о водоснабжении города
Кресло градоначальника грек Иван Амвросий, купец первой гильдии, потомственный почетный гражданин, занимал дважды, второй раз — через 15 лет. Его дом находился между Дерибасовской и Греческой улицами и был разрушен только в 1941 году. Женился он поздно, на юной особе, которая была моложе на 28 лет.
Амвросий принадлежал к коммерческой элите Одессы, активно занимался благотворительностью. На его деньги был организован городской госпиталь, училище для обучения детей греков, также он принимал участие в создании первой системы водоснабжения Одессы, в которую входили пруды и колодцы. Иван Амвросий основал одну из первых в Одессе страховых компаний и несколько промышленных предприятий. Очень много сделал для прекращения чумной эпидемии.
1809-1815 годы
Купцы Андросовы: построили мол в порту
Купцы Андросовы занимали пост городского головы поочередно — сначала Иван, потом Семен. Современники вспоминали их как весьма радушных и хлебосольных хозяев. Андросовы владели домами в Одессе, Очакове и Елисаветграде, торговали мануфактурой. Кроме того, они выступали в качестве подрядчиков при возведении первого одесского храма Николая Мирликийского.
Братья также построили один из молов в одесском порту. Кстати, Семен был среди тех, кто подписал историческое послание Павлу I и отправил императору «апельсиновую» взятку.
1815-1818 годы
Яков Протасов: открыл женское училище
Яков Протасов был первым, кто предложил открыть в Одессе женское училище, рассчитанное на обучение 100 девушек. Пока Протасов находился «у руля», он помогал этому учебному заведению, но потом стал заниматься предпринимательством и охладел к общественной жизни. Одесситы выбрали его депутатом думы, но он часто «прогуливал» заседания, за что его постоянно критиковали. Протасовы владели торговыми помещениями на Александровском проспекте, и один из рядов так и назывался — Протасовским. Кстати, строительный комитет Одессы закупал гусиные перья, сургуч и бумагу именно в лавках Протасова.
1824-1827 годы
Филипп Лучич: играл в карты с Пушкиным
Филипп Лучич, серб по национальности, в кресле градоначальника провел больше времени, чем все его предшественники, — его выбирали аж трижды: в 1824, 1830 и 1839 годах. Лучич был главой купечества в одесском отделении государственного коммерческого банка и членом строительного комитета, имел звание коммерции советника, был членом правления Ришельевского лицея. Одесский градоначальник дружил с Пушкиным.
Поэт был азартен и часто встречался с Лучичем еще и за карточным столом. В доме мэра устраивали лучшие в Одессе балы, которые привлекали всю коммерческую и великосветскую Одессу. После того, как закончился третий срок руководства городом, следы Лучича теряются. Неизвестна даже дата его смерти.
1836-1839 годы
Павел Ростовцев: победил чуму
На долю Павла Ростовцева пришлось очень тяжелое для города время. В сентябре в Одессу из Херсона прибыла лодка «Самсон», на которой была обнаружена чумная инфекция. Карантинные мероприятия не смогли оградить город от болезни, и вскоре она проникла в одесские предместья — Новую Слободку, Раскидайловку и Молдаванку.
Через месяц Одессу оцепили по всей черте порто-франко. Вскоре эпидемия стала сходить на нет, и к декабрю окончательно исчезла. Жертв было сравнительно немного. В этом была значительная заслуга не только одесских властей и в частности Ростовцева, но и одесситов, которые соблюдали все карантинные ограничения.
1848-1857 годы
Джеймс Кортацци: добился продления режима «порто-франко»
Уже с самого начала правления итальянца Джеймса Кортацци в городе появилось много учебных заведений, развивалась торговля, культура, город приобретал неповторимый архитектурный облик. Градоначальник добился того, что порто-франко продлили еще на пять лет. Кроме того, он предложил очистить и углубить территорию одесского порта. Это сделало его более удобным для стоянки пароходов.
В 1848 году Одессе пришлось пережить холерную эпидемию, которая свирепствовала в городе три месяца. Специальный комитет по борьбе с холерой постоянно получал пожертвования, которые помогли преодолеть болезнь. Кортацци смог так организовать и работу всех городских комитетов, что холерная эпидемия была остановлена очень быстро и с минимальными потерями.
В выборах участвовали только состоятельные люди
Первыми гласными одесской думы, по-современному депутатами, становились купцы и мещане, у которых был немалый капитал. Избирать их в думу также имели право только те, чье коммерческое предприятие приносило в год не менее 50 рублей прибыли. В примерном пересчете на современные деньги, эта сумма составляла бы сейчас около 16 тысяч долларов, то есть большинство нынешних одесситов в конце XVIII века участия в выборах принять не смогли бы.