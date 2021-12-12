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Черноморец уходит на зимний перерыв с победой

Черноморец уходит на зимний перерыв с победой

Результат игры Черноморца с харьковским Металлист 1925 в 18 туре украинской Премьер-лиги порадовал поклонников одесской команды. Одесситы сыграли отличный матч, показали хороший футбол, так что победа Черноморца над Металлистом полностью заслуженная.

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Игра между командами Черноморец (Одесса) и Металлист 1925 (Харьков) завершилась со счетом 2:1 в пользу одесситов.

Причем Черноморец забил оба гола соперникам за первые пять минут игры.

На третьей минуте Артур Авагимян забил первый мяч в матче, и уже спустя две минуты отличился Сергей Кравченко, увеличив разрыв в счете и принеся победу своей команде.

Игроки Металлиста на 57-й минуте сократили отставание. Мяч одесситам с пенальти забил Марлисон. Но забить еще мяч и сравнять счет у харьковчан не получилось.

Черноморец после этой победы занимает 13-е место турнирной таблицы. А вот Металлист 1925 проиграл шестой матч подряд и занимает десятую строку турнирной таблицы.

Обе команды ушли на зимний перерыв. Уже весной они продолжат выступления. Черноморец сыграет с Мариуполем, а Металлисту 1925 предстоит сыграть с Шахтером.

Победа Черноморца выглядит еще более яркой и драматичной в свете того, что перед самой игрой, когда команда на клубном автобусе направлялась на стадион, на нее напали ультрас одесситов.

Фанаты не согласны с кадровой политикой клуба и хотят вынудить уволиться главного тренера одесской команды и игроков, которых он привел после назначения на должность, так как связывают их с клубом Динамо (Киев). А эту команду фанаты Черноморца считают принципиальным противником.

Люди в результате нападения не пострадали, чего не скажешь про автобус «моряков». Машине выбили заднее стекло, кузов также изрядно закоптился от дымовых шашек и файеров, которыми фанаты использовали для нападения.

«Черноморец» — «Металлист-1925» (Харьков) — 2:1 (2:0)

12 декабря 2021 года. Премьер-лига. 18 тур. Одесса. 14−00. Стадион «Черноморец». 1398 зрителей. Моросящий дождь, 7 градусов. Искусственное освещение.

Арбитр — Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

«Черноморец»: Кучерук, Дубко (Кадири, 67), Биловар, Путря (Вантух, 78), Кузык, Кравченко (капитан), Смирный, Исаенко (Билошевский, 87), Авагимян (Брагару, 78), Цитаишвили, Ванат (Бугай, 67).

Тренер — Юрий Мороз.

«Металлист-1925»: Сидоренко (капитан), Ермаков, Ткачук, Шершень, Ченбай, Габелок, Савин (Фабиньо, 80), Задерака, Крыськив (Батюшин, 80), Ременюк, Марлисон (Островский, 87).

Тренер — Валерий Кривенцов.

Голы: Авагимян (3), Кравченко (6) — Марлисон (57, пенальти).

Предупреждены: Ткачук (33), Савин (70), Шершень (80), Ченбай (85).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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