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На Маразлиевской взрывы и дым: фанаты напали на автобус «Черноморца»

На Маразлиевской взрывы и дым: фанаты напали на автобус «Черноморца»

В очередной раз фанаты футбольного клуба Черноморец попытались сорвать домашнюю игру команды. Им не нравится, что в команде главный тренер и многие игроки связаны с киевским Динамо.

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Автобус ФК Черноморец повергается нападению не первый раз в этом футбольном сезоне. Фанаты используют в своих нападениях дымовые шашки, файеры и петарды. Не стал исключением и сегодняшний инцидент.

На видеозаписи инцидента видно, что ультрас был не один десяток человек. В результате нападения сильно пострадал клубный автобус. У него выбито заднее стекло и имеются многочисленные повреждения лако-красочного покрытия.

Фанаты ведут себя агрессивно в отношении тренерского штаба и футболистов, потому что считают тех связанными с клубом Динамо (Киев). А эта команда всегда были принципиальными противниками для одесситов.

Ранее мы рассказывали о том, как ультрас Черноморца выставили руководству клуба условие, чтобы те уволили главного тренера Юрия Мороза и игроков, которых тот привез за собой из киевского Динамо.

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В противном случае фанаты угрожали срывать домашние матчи Черноморца. Впрочем, таких случаев еще не было, а вот на автобус клуба перед домашними играми команды, это уже третье нападение.

«Одесская Жизнь»уже  рассказывала о первом случае нападения ультрас на автобус Черноморца перед матчем с «Александрией».

И повторном случае перед матчем 9-го тура украинской футбольной Премьер-лиги с «Ингульцом».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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