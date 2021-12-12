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Одесский “7 километр”: никаких земель Минобороны в пользовании у рынка нет

Одесский “7 километр”: никаких земель Минобороны в пользовании у рынка нет

Руководство одесского промтоварного рынка “7 километр” опровергает недавнее заявление министра обороны Алексея Резникова о том, что в пользовании рынка есть земли, принадлежащие Минобороны.

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Соответствующее заявление обнародовано на сайте промрынка.

Напомним, накануне, выступая в эфире телешоу “Право на владу”, Резников заявил, что Минобороны намерено через суд вернуть все ранее принадлежащие армии земельные участки, в частности, и часть одесского промрынка “7 километр”. По словам министра, там находятся “50 домиков, которые наши дружные соседи то ли из Вьетнама, то ли из Китая используют за 100 долларов, кому-то дают взятку и за 2,5 тысячи передают в аренду”.

Также Резников сообщил, что сейчас ведомство формирует подразделение из адвокатов и юристов, чтобы возвращать ранее принадлежащие военным земли.

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В свою очередь администрация рынка уверяет, что никаких земель Минобороны в пользовании рынка нет, а вся площадь – около 110 гектаров территории “7 километра” – принадлежит ООО “Промрынок” на правах частной собственности в полном соответствии законодательству Украины.

“На территории рынка расположены 50 контейнеров, которые принадлежат Министерству обороны и находятся в его полном управлении, включая арендную плату. С кем и о чем хочет судиться министр нам, к сожалению, не понятно”,

– сказано в тексте заявления руководства “7 километра”.

При этом администрация рынка заявляет о готовности предоставить все разъяснения и информацию главе оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что городские власти Одессы намеревались обустроить новый сквер с фонтаном, беседками, дорожками и детской площадкой на улице Армейской, но оказалось, что земля там принадлежит Минобороны, и военные чиновники городу в землеотводе отказали. Поэтому на том месте по прежнему заросший пустырь.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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