Новости Одессы и Одесской области

Земельные притязания, старт продажи ёлок и колоритная ярмарка: главные новости Одессы за 11 декабря

Земельные притязания, старт продажи ёлок и колоритная ярмарка: главные новости Одессы за 11 декабря

Суббота, 11 декабря 2021 года, “отметилась” в Одессе такими важными и просто интересными и запоминающимися событиями.

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Минобороны формирует подразделение из адвокатов и юристов, чтобы возвращать земли, которые прежде принадлежали военным, а потом незаконно отошли сельскохозяйственным и коммерческим структурам. В частности, ведомство претендует на земли одесского промтоварного рынка “7-й километр”.

«Укрзалізниця» назначила ряд дополнительных поездов к предстоящим новогодним праздникам. В частности, из Одессы пойдут поезда в Киев, Львов и Ужгород.

В Одессе стартовала продажа новогодних ёлок. Но порадуют ли горожан нынешние цены на новогодние красавицы?

В одесском Горсаду состоялось очень колоритное и вкусное мероприятие – десятая благотворительная «Дипломатическая ярмарка». Мероприятие посетил и наш корреспондент.

В Сити-Центре на поселке Котовского открылась выставка «Крокодилья ферма». Но вот зоозащитники против.

В Одессе на улице Успенской появился мурал под названием «Равенство» – огромный кубик Рубика с отпечатками людских ладоней. Что он символизирует?

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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