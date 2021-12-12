Ворота по-одесски: щедрый стол для всего двора и кот с сосисками

Еще одни чисто одесские (во всех отношениях!) ворота стали предметом нашего пристального изучения. Находятся они на ул. Прохоровской.

Собственно, ворота себе обычные, современные, ведущие во двор с кодовым замком. Но как пройти спокойно мимо, если изображенная на них «картина» не просто притягивает взгляд, но и сразу навевает ощущение праздничного застолья?

Стол накрыт в старых одесских традициях. Тут вам и арбуз, и пиво с рыбой, и бИчки в томате, и курица, и колбаса, и брынзочка и… Нет, ну всего же не перечислить.

Есть на столе и сосиски. Но присмотритесь: кажется, жителям двора они не достанутся: ими «занимается» упитанный одесский кот (ну как же без кота?!). И вот видно, что не так уж ему и хочется съесть те самые сосиски, ну не голодный он, но, вероятно, «кошачье положение обязывает».

А еще это тот случай, когда нужно присмотреться к деталям. На столе есть керосиновая лампа (ага, очередной блэкаут у нас!), а вот основанием лампы и служит тот самый кодовый замок на воротах.

Ручка ворот вписалась в картину тоже оригинально — она служит заодно и ручкой одного из бокалов с пенящимся пивком.

При этом обратите внимание: стол накрыт не в квартире, а во дворе. Следовательно, скоро последуют чисто одесские дворовые посиделки: это же Молдаванка!..

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Фото Марии Котовой