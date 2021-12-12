Новости Одессы и Одесской области

Ворота по-одесски: щедрый стол для всего двора и кот с сосисками

Ворота по-одесски: щедрый стол для всего двора и кот с сосисками

Еще одни чисто одесские (во всех отношениях!) ворота стали предметом нашего пристального изучения. Находятся они на ул. Прохоровской.

Подписаться

Собственно, ворота себе обычные, современные, ведущие во двор с кодовым замком. Но как пройти спокойно мимо, если изображенная на них «картина» не просто притягивает взгляд, но и сразу навевает ощущение праздничного застолья?

ворота на Прохоровской

 

Стол накрыт в старых одесских традициях. Тут вам и арбуз, и пиво с рыбой, и бИчки в томате, и курица, и колбаса, и брынзочка и… Нет, ну всего же не перечислить.

ворота на Прохоровской

Есть на столе и сосиски. Но присмотритесь: кажется, жителям двора они не достанутся: ими «занимается» упитанный одесский кот (ну как же без кота?!). И вот видно, что не так уж ему и хочется съесть те самые сосиски, ну не голодный он, но, вероятно, «кошачье положение обязывает».

ворота на Прохоровской

А еще это тот случай, когда нужно присмотреться к деталям. На столе есть керосиновая лампа (ага, очередной блэкаут у нас!), а вот основанием лампы и служит тот самый кодовый замок на воротах.

ворота на Прохоровской

Ручка ворот вписалась в картину тоже оригинально — она служит заодно и ручкой одного из бокалов с пенящимся пивком.

ворота на Прохоровской
ворота на Прохоровской

При этом обратите внимание: стол накрыт не в квартире, а во дворе. Следовательно, скоро последуют чисто одесские дворовые посиделки: это же Молдаванка!..

Читайте также:

Фото Марии Котовой

 

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить