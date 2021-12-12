Новогодние витрины в центре Одессы: праздник на максималках (фоторепортаж)

Праздник – это прежде всего атмосфера. Без нее не будет праздничного настроения, а без настроения любой праздник — не более чем формальная дата в календаре.

Новый год и Рождество – традиционно самые любимые и почитаемый праздники в наших краях. Потому и над созданием праздничной атмосферы стараются все.

Простые одесситы украшают свои жилища, городские власти озабочены иллюминацией и декорированием улиц и общественных заведений.

Стараются не отстать и предпринимали, прежде всего занимающиеся розничной торговлей. У них на первом месте – украшение витрин. И порой у них такие шедевры получаются, что глаз не оторвать. Стиль, цвет, масса деталей. Есть такие витрины, перед которыми можно застыть надолго, рассматривая и любуясь застывшими там сюжетами и сотнями мелких деталей.

Хотя, почему обязательно застывшими. Есть витрины, новогодние инсталляции не статичны, а движутся, перетекают. Захватывают внимание, восхищают и ведут за собой.

И видно же, что бюджеты на такое декорирование уходят неслабые. Вряд ли расходы на декорации и декораторов окупятся рождественскими распродажами. Получается, это своеобразные подарки всем одесситам: создать и поделиться зимней красотой.

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