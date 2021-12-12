“Наш народ не победить”: одесситы нашли замену бесплатным пластиковым пакетам (фото)

Да уж, не самый приятный сюрприз приготовило нам наше правительство, запретив в супермаркетах бесплатные кульки. Но одесситы не были бы одесситами, если бы и тут не нашли таки выход из положения.
Накануне местные Телеграм-каналы облетели фото, на которых находчивые покупатели придумали, как и без кулька не остаться, и с деньгами не расстаться. Ну а что: о полиэтиленовых перчатках-то в новом законе ни слова не говорилось!
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Само собой, такой “лайфхак” не мог пройти незамеченным, не вызвав шквал комментариев.
Да, кто-то (и это еще мягко говоря) ругает правительство с его “дэбильными” законами, а кого-то сами “лайфхакеры” удивили: ведь не настолько же эти пакеты дорогие, чтобы к таким уж крайним мерам прибегать. Но нашлись и те, кто наоборот пришел в восторг и решил взять метод на вооружение… Ну, это если и перчатки скоро платными не станут (возникло и такое опасение).
“Наш народ не победить;
Каждый крутится как может;
Шах и Мат!!!
Огурцы хорошо будут смотреться, в такой упаковке;
Супер, возьму на заметку;
Срочно запретить перчатки а с ними еще и бахилы!
Но они по ходу и это платным сделают скоро;
Теперь пакуем картошечку, по одной в рукавичку, и, каждую отдельно взвешиваем, потом дома распаковываем, выбрасываем все рукавички… Во, мля, “защита окружающей среды” будет;
Идиотизм. Не так уж и дорого сейчас стоят пакеты;
Интересно когда до людей дойдёт что овощи можно взвешивать вообще без пакета”,
– комментируют одесситы.
Напомним, с 10 декабря 2021 года украинцам придется платить за пластиковые пакеты в супермаркетах.
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Фото Телеграм-каналов “Курс Одесса” и “Одесса как она есть”