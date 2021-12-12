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“Наш народ не победить”: одесситы нашли замену бесплатным пластиковым пакетам (фото)

“Наш народ не победить”: одесситы нашли замену бесплатным пластиковым пакетам (фото)

Да уж, не самый приятный сюрприз приготовило нам наше правительство, запретив в супермаркетах бесплатные кульки. Но одесситы не были бы одесситами, если бы и тут не нашли таки выход из положения.

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Накануне местные Телеграм-каналы облетели фото, на которых находчивые покупатели придумали, как и без кулька не остаться, и с деньгами не расстаться. Ну а что: о полиэтиленовых перчатках-то в новом законе ни слова не говорилось!

супермаркет и пакеты2

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Само собой, такой “лайфхак” не мог пройти незамеченным, не вызвав шквал комментариев.

Да, кто-то (и это еще мягко говоря) ругает правительство с его “дэбильными” законами, а кого-то сами “лайфхакеры” удивили: ведь не настолько же эти пакеты дорогие, чтобы к таким уж крайним мерам прибегать. Но нашлись и те, кто наоборот пришел в восторг и решил взять метод на вооружение… Ну, это если и перчатки скоро платными не станут (возникло и такое опасение).

“Наш народ не победить;

Каждый крутится как может;

Шах и Мат!!!

Огурцы хорошо будут смотреться, в такой упаковке;

Супер, возьму на заметку;

Срочно запретить перчатки а с ними еще и бахилы!

Но они по ходу и это платным сделают скоро;

Теперь пакуем картошечку, по одной в рукавичку, и, каждую отдельно взвешиваем, потом дома распаковываем, выбрасываем все рукавички… Во, мля, “защита окружающей среды” будет;

Идиотизм. Не так уж и дорого сейчас стоят пакеты;

Интересно когда до людей дойдёт что овощи можно взвешивать вообще без пакета”,

– комментируют одесситы.

Напомним, с 10 декабря 2021 года украинцам придется платить за пластиковые пакеты в супермаркетах.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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