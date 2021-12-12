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Скандал после победы Ломаченко: украинцам не понравился флаг Белгород-Днестровского

Скандал после победы Ломаченко: украинцам не понравился флаг Белгород-Днестровского

После победного боя с Ричардом Комми боксер из Одесской области Василий Ломаченко накинул на себя флаг родного Белгород-Днестровского (Аккермана). Это не понравилось многим болельщикам. Они считают, что спортсмен должен был взять флаг Украины.

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Соцсети буквально взорвались возмущением. Поступок боксера посчитали непатриотичным. Досталось и флагу родного для бойца Белгород-Днестровского. Символ города даже тряпкой обозвали.

Василий Ломаченко не первый раз составляет промоцию родному городу. Перед поединком с Масайоши Накатани боксер установил флаг Белгород-Днестровского перед своим домом в Лос-Анджелесе.

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Из-за схожести цветов, многие поклонники бойца тогда посчитали, что Ломаченко установил флаг Испании, и иностранцы даже начали тогда массово писать ему на испанском.

Напомним, что 12 декабря 2021 года боксер из Одесской области Василий Ломаченко уверенно победил ганца Ричарда Комми в 12-ти раундовом поединке. Судьи единодушно присудили победу нашему земляку.

После этой победы Ломаченко стал интерконтинентальным чемпионом по версии WBO и получил право побороться за звание чемпиона мира.

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Фото «Обозреватель»

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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