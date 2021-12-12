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Ломаченко выиграл бой и теперь может претендовать на чемпионство

Ломаченко выиграл бой и теперь может претендовать на чемпионство

Выходец из Одесской области, боксер Василий Ломаченко одержал победу над Ричардом Комми из Ганы и завоевал титул интерконтинентального  чемпиона по версии Всемирной боксёрской ассоциации WBO. Это дает ему право на бой за звание чемпиона мира.

Ломаченко уверенно одолел Комми

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Бой выдался непростым и длился все 12 раундов. Победу Василию Ломаченко присудили после подсчета судейских очков. Но итоговый результат был предсказуем, ведь украинский боксер имел преимущество на протяжении всего поединка.

Фото Top Rank

Боксеры состязались в Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Как Ломаченко, так и Комми, недавно проигрывали одному и тому же боксеру — Теофило Лопесу, который, к тому же, лишил нашего земляка четырех чемпионских поясов и серьезно травмировал.

Фото Top Rank

Правда, морально Ломаченко было проще. Ведь после того, как он восстановился от травмы, летом этого года, Василий уже побеждал соперника — японца Масаеси Накатани. Тогда украинец отправил своего визави в нокдаун в 9 раунде.

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Ломаченко может претендовать на бой за чемпионство

Теперь, став интерконтинентальным чемпионом, Василий Ломаченко получил право вызвать на поединок нынешнего чемпиона мира. Вот только взять реванш у Теофило Лопеса у украинца не получится. Тот уступил все чемпионские титулы, отобранные у Ломаченко, австралийцу Джорджу Камбососу.

Ранее команда Василия Ломаченко активно добивалась боя-реванша с Лопесом, но штаб того заявил, что не заинтересован  в поединке.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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