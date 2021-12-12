Ломаченко выиграл бой и теперь может претендовать на чемпионство

Выходец из Одесской области, боксер Василий Ломаченко одержал победу над Ричардом Комми из Ганы и завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксёрской ассоциации WBO. Это дает ему право на бой за звание чемпиона мира.

Ломаченко уверенно одолел Комми

Бой выдался непростым и длился все 12 раундов. Победу Василию Ломаченко присудили после подсчета судейских очков. Но итоговый результат был предсказуем, ведь украинский боксер имел преимущество на протяжении всего поединка.

Боксеры состязались в Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Как Ломаченко, так и Комми, недавно проигрывали одному и тому же боксеру — Теофило Лопесу, который, к тому же, лишил нашего земляка четырех чемпионских поясов и серьезно травмировал.

Правда, морально Ломаченко было проще. Ведь после того, как он восстановился от травмы, летом этого года, Василий уже побеждал соперника — японца Масаеси Накатани. Тогда украинец отправил своего визави в нокдаун в 9 раунде.

Down goes Commey 😳 The Ringside Cam of @VasylLomachenko’s masterful work 👊#LomaCommey pic.twitter.com/hKFVaIory4 — Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021

Ломаченко может претендовать на бой за чемпионство

Теперь, став интерконтинентальным чемпионом, Василий Ломаченко получил право вызвать на поединок нынешнего чемпиона мира. Вот только взять реванш у Теофило Лопеса у украинца не получится. Тот уступил все чемпионские титулы, отобранные у Ломаченко, австралийцу Джорджу Камбососу.

Ранее команда Василия Ломаченко активно добивалась боя-реванша с Лопесом, но штаб того заявил, что не заинтересован в поединке.

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