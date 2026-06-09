Ключевые моменты:
- На подачу заявления в дополнительную сессию НМТ есть всего три рабочих дня со дня несостоявшегося теста.
- Перенести экзамен можно из-за плохого самочувствия или тяжелого психологического состояния после обстрелов.
- При подаче документов абитуриенты могут изменить город или страну сдачи тестирования.
- Допуск к пересдаче утверждает регламентная комиссия регионального центра.
Сроки поджимают: что и куда подавать
Если выпускник не смог принять участие в основных сессиях из-за форс-мажорных обстоятельств, у него есть ровно три рабочих дня (включая день самого экзамена), чтобы зарегистрироваться на дополнительную сессию.
Для этого необходимо обратиться в свой региональный центр оценивания качества образования и предоставить:
- заявление с просьбой допустить к участию в дополнительных сессиях;
- документ, подтверждающий причину, по которой не удалось сдать тест вовремя.
Важно
Специалисты ведомства отдельно подчеркнули, что тяжелое психологическое и физическое состояние ребенка после обстрелов – это официальный повод для переноса экзамена. Если после тяжелой ночи или затяжной тревоги выпускник понимает, что не может писать тест из-за плохого самочувствия или сильного стресса, он также имеет право подать заявление в течение трех рабочих дней.
Окончательное решение о допуске в таких случаях принимает регламентная комиссия при региональном центре, детально изучая ситуацию с безопасностью накануне тестирования.
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Можно ли изменить место сдачи теста?
Да, правила позволяют полностью скорректировать эти данные, если этого требуют обстоятельства или вопросы безопасности.
Как это работает
В заявлении на дополнительную сессию абитуриент может указать любой другой населенный пункт (как в Украине, так и за рубежом), где он будет реально находиться в дни проведения тестов.
Выбранный город или страна могут отличаться от тех, которые вносились изначально при основной регистрации.
Организаторы уже опубликовали утвержденные образцы заявлений (отдельно для участников внутри страны и для тех, кто сейчас находится за границей), а подробная информация о проведении дополнительной сессии доступна по официальной ссылке.