Ключевые моменты:

На подачу заявления в дополнительную сессию НМТ есть всего три рабочих дня со дня несостоявшегося теста.

Перенести экзамен можно из-за плохого самочувствия или тяжелого психологического состояния после обстрелов.

При подаче документов абитуриенты могут изменить город или страну сдачи тестирования.

Допуск к пересдаче утверждает регламентная комиссия регионального центра.

Сроки поджимают: что и куда подавать

Если выпускник не смог принять участие в основных сессиях из-за форс-мажорных обстоятельств, у него есть ровно три рабочих дня (включая день самого экзамена), чтобы зарегистрироваться на дополнительную сессию.

Для этого необходимо обратиться в свой региональный центр оценивания качества образования и предоставить:

заявление с просьбой допустить к участию в дополнительных сессиях;

документ, подтверждающий причину, по которой не удалось сдать тест вовремя.

Важно

Специалисты ведомства отдельно подчеркнули, что тяжелое психологическое и физическое состояние ребенка после обстрелов – это официальный повод для переноса экзамена. Если после тяжелой ночи или затяжной тревоги выпускник понимает, что не может писать тест из-за плохого самочувствия или сильного стресса, он также имеет право подать заявление в течение трех рабочих дней.

Окончательное решение о допуске в таких случаях принимает регламентная комиссия при региональном центре, детально изучая ситуацию с безопасностью накануне тестирования.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как сотни выпускников в Одессе и области сдавали НМТ в условиях бесконечных воздушных тревог 8 июня

Можно ли изменить место сдачи теста?

Да, правила позволяют полностью скорректировать эти данные, если этого требуют обстоятельства или вопросы безопасности.

Как это работает

В заявлении на дополнительную сессию абитуриент может указать любой другой населенный пункт (как в Украине, так и за рубежом), где он будет реально находиться в дни проведения тестов.

Выбранный город или страна могут отличаться от тех, которые вносились изначально при основной регистрации.

Организаторы уже опубликовали утвержденные образцы заявлений (отдельно для участников внутри страны и для тех, кто сейчас находится за границей), а подробная информация о проведении дополнительной сессии доступна по официальной ссылке.