Инцидент произошел в центре Одессы на улице Дерибасовской. Двое молодых людей под гитару исполнили на русском языке песню «Мурка», которая относится к советским временам. Видео с выступлением попало в сеть: на нем видно, как прохожие слушают исполнителей и снимают их на телефоны.

«Дерибасовская, молодежь совершенно спокойно себе поет руснявый блатняк. Потому что такое явление, как СБУ, в Одессе отсутствует», — пишут активисты в соцсети.

Местные активисты из организации «Деколонизация.Украина» выразили возмущение из-за этого случая. Они отметили, что исполнение таких композиций запрещено законом о декоммунизации, и раскритиковали власть за отсутствие реакции. В частности, активисты опубликовали пост в соцсетях, в котором обвинили Службу безопасности Украины в бездействии.

По мнению активистов, подобные ситуации свидетельствуют о недостаточном контроле в городе. Они призвали правоохранительные органы обратить внимание на такие случаи и принять меры, чтобы предотвратить исполнение запрещенных композиций в публичных местах Одессы.

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