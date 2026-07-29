Ключевые моменты:

Иран требует от Украины компенсацию за повреждение торгового судна в Каспийском море.

После разговора с Андреем Сибигой Тегеран заявил, что удар по судну был непреднамеренным.

Иран подчеркнул, что не стремится к эскалации, однако настаивает на возмещении причиненного ущерба.

Американский генерал Бен Ходжес заявил, что после войны Украина может стать «вторым Израилем».

Медведев опроверг подготовку новой волны мобилизации в России.

Иран после разговора с Украиной требует компенсацию за удар по судну в Каспийском море

Иран обратился к Украине с требованием компенсировать ущерб, причиненный в результате удара по иранскому торговому судну в Каспийском море. Об этом 28 июля сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи после телефонного разговора с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, украинский министр заверил его, что атака на судно не была преднамеренной, а Киев не намерен обострять ситуацию.

«Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил меня, что атака на иранское судно была непреднамеренной и Украина не стремится к эскалации», — написал Арагчи.

В то же время глава МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран также не заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта. Однако он отметил, что любые действия против граждан или интересов Ирана являются неприемлемыми, а причиненный ущерб должен быть возмещен.

Напомним, 26 июля Аббас Арагчи заявлял, что удар по иранскому торговому судну в Каспийском море «не может остаться без ответа». В то же время 28 июля ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Иран якобы готовит ракетный удар по Украине в течение ближайших двух суток.

Стоит отметить, что сам Иран уже несколько лет отказывается признавать ответственность и выплачивать компенсации за уничтожение 8 января 2020 года украинского пассажирского самолета авиакомпании МАУ (рейс PS752) вблизи аэропорта Тегерана. Кроме того, Тегеран игнорирует требования Международной группы по координации помощи семьям жертв авиакатастрофы.

Ходжес: Украина станет «вторым Израилем»

После окончания войны Украина будет развивать собственную модель безопасности, во многом похожую на израильскую. Такое мнение в интервью DW высказал генерал армии США в отставке, бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес.

По его убеждению, Украина создаст мощную оборонную промышленность, будет иметь эффективную систему быстрой мобилизации, а все общество будет максимально вовлечено в поддержку обороны государства.

Кроме того, генерал заявил, что президент США Дональд Трамп неправильно оценивал роль Украины, воспринимая ее как слабое государство, которое лишь просит помощи.

По словам Ходжеса, украинские разработки уже помогают странам Персидского залива защищаться от иранских беспилотников. Он также предположил, что государства региона могут инвестировать в украинскую оборонную промышленность, финансируя закупку отечественного вооружения за счет средств Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

В то же время генерал выразил уверенность, что Россия не способна выиграть эту войну. По его мнению, об этом свидетельствуют значительные потери личного состава, неблагоприятная для Москвы ситуация на фронте и успешные удары украинских сил по военным объектам в глубоком тылу РФ.

Отдельно Бен Ходжес спрогнозировал, что после войны украинская разведка, в частности Главное управление разведки, может действовать по принципу израильского «Моссада», разыскивая российских военных преступников по всему миру.

Напомним, ранее австрийский военный эксперт Маркус Райснер заявил, что война между Украиной и Россией переходит в фазу, где решающую роль играют дальнобойные удары по тыловым объектам. По его оценке, атаки Украины на энергетическую инфраструктуру, топливные базы и логистические узлы уже существенно влияют на российскую промышленность и могут ослабить способность РФ вести затяжную войну.

Также ранее сообщалось, что за время полномасштабного вторжения Украина прошла путь от почти полной зависимости от военной помощи союзников до одного из мировых лидеров в сфере оборонных технологий. Сегодня украинский боевой опыт и инновационные разработки активно изучают страны НАТО.

Медведев опроверг новую мобилизацию в РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что потребности российской армии в личном составе якобы полностью обеспечены, а новой волны мобилизации в стране не планируется.

По словам Медведева, в течение первого полугодия 2026 года контракты на прохождение военной службы подписали около 200 тысяч человек. Еще более 16 тысяч, по его утверждению, вступили в так называемые добровольческие формирования. Отдельно он сообщил о наборе около 40 тысяч человек в недавно созданные войска беспилотных систем.

Также представитель российской власти заявил, что темпы комплектования армии сохраняются и в июле.

«По итогам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и дальше повышать эффективность этой работы», — сказал Медведев.

Комментируя распространение информации о возможной новой мобилизации, он назвал такие сообщения «вражеской пропагандой» и «лживой провокацией». По его словам, публикации в социальных сетях с призывами заключать контракт с российской армией «до начала мобилизации» якобы являются проплаченными информационными вбросами.

«В ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан призывают подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Пока не началась мобилизация, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история или история, вброшенная врагом», — заявил Медведев.

При этом он заверил, что разговоры о подготовке новой мобилизации в России не соответствуют действительности и, по его версии, направлены на то, чтобы посеять панику среди населения.

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