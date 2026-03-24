Свет не отключают

Ключевые моменты:

  • 25 марта в Украине не планируется введение ограничений электроэнергии.
  • При этом ситуация может измениться в случае новых обстрелов.
  • Энергетики просят пользоваться мощными приборами с 10:00 до 15:00.
  • В Одесской области после атаки восстановили электроснабжение для 112,3 тыс. семей.

Но поскольку ситуация в энергосистеме страны еще не стабилизировалась полностью, в компании «Укрэнерго» просят потребителей по возможности пользоваться мощными электроприборами в дневное время – с 10:00 до 15:00 часов, когда нагрузка на электросети минимальная.

112,3 тыс. семей Одесщины снова со светом

В компании ДТЭК «Одесские электросети» о применении графиков отключений света 25 марта не сообщают. При этом энергетики отчитались, что вернули свет для 112,3 тыс. семей Одесщины после атаки, которая была вечером 23 марта.

Статья по теме: Одесса без света, воды и связи: можно ли подготовиться к худшему сценарию.

