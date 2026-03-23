Ключевые моменты:

Вечером 23 марта враг атаковал Одессу и область ударными дронами и авиационными ракетами.

После ударов часть города и пригорода осталась без света.

Жители Приморского района Одессы также остались без света из-за аварии на сетях.

И «шахеды», и ракеты

Воздушную тревогу в Одессе и Одесском районе объявили в 18:29. Первоначально мониторинговые каналы сообщали о скоплении в акватории Черного моря большой группы БпЛА. Часть из них взяла курс в сторону Одессы и Черноморска. По ним начали работать силы противовоздушной обороны, часть «шахедов» удалось успешно ликвидировать.

Но примерно в 19:52 стало известно о пуске в сторону Одессы и области трех управляемых авиационных ракет.

«2 управляемые авиационные ракеты с моря летят курсом к Черноморскому/Фонтанке/Пивденному – может быть громко! Третяя ракета туда же. 2 ракеты Х-59 и 1 ракета Х-31П курсом к Черноморскому/Пивденному», – прокомментировал ситуацию известный канал «Николаевский Ванёк».

Вскоре он же сообщил, что «по ракетам этим минус».

Тем не менее, угроза ударных дронов осталась в силе. Телеграм-каналы сообщили об угрозе для Черноморска, Пивденного, Фонтанки, Овидиополя, а также района порта Одессы, Лузановки и поселка Котовского.

Кроме того, как стало известно, в море появляются новые «шахеды». Их курс пока не известен. Также сообщается о признаках готовящейся массированной атаки.

«Пошли новые пуски с Ахтарска и готовят Ту-шки к удару в ближайшие ночи (сегодня в течении для была массовая передислокация авиа ближе к нам)», – пишут мониторинговые Телеграм-каналы.

Что со светом?

На момент написания данной новости серьезной угрозы для Одессы нет. Тем не менее, сообщается, что после атаки без света остались поселок Котовского, Лузановка и близлежащие села.

«Есть прилеты по энергетической инфраструктуре – у людей минус свет», – констатируют местные каналы.

Официальная информация о последствиях атака пока не поступала.

А вот в компании ДТЭК «Одесские электросети» сообщили, что из-за аварийной ситуации, произошедшей сегодня утром, когда из-за резкого скачка нагрузки был поврежден кабель, без электроснабжения временно остались более 5 тысяч семей в Приморском районе Одессы.

«В настоящее время специалисты определяют точное место повреждения. Затем раскопают кабельный канал и заменят поврежденный участок оборудования. После этого проведут испытания линии и постепенно восстановят электроснабжение в домах.

Бригады будут работать непрерывно, в том числе ночью, чтобы как можно быстрее завершить ремонт. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 08:00 24 марта. В то же время срок может быть скорректирован в зависимости от сложности работ», – проинформировали энергетики.

Во избежание новых аварий в компании просят пользоваться энергоемкими приборами поочередно, чтоо поможет уменьшить нагрузку на сеть.

