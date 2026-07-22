Ключевые моменты:

22 июля: Пик циклона — в городе продолжаются сильные ливни, грозы и шквалистый ветер.

23 июля: Осадки начнут утихать уже в четверг днем, температура составит до +23 °C.

24–26 июля: С пятницы по воскресенье установится сухая, солнечная погода с потеплением до +28 °C.

Прогноз погоды в Одессе: когда закончится шторм и выйдет солнце

Затяжной грозовой циклон, накрывший Одесский регион, выходит на завершающую стадию. По данным метеорологов, середа, 22 июля, стала самым сложным днем: до конца суток в городе сохраняется вероятность сильных залповых дождей, гроз и порывистого ветра.

В четверг, 23 июля, ситуация начнет постепенно стабилизироваться. Ночью и утром в Одессе еще возможен небольшой дождь, но уже во второй половине дня осадки прекратятся. Ожидается переменная облачность и северный ветер с порывами до 15–17 м/с. Воздух прогреется до +23 °C.

Окончательный перелом в погоде произойдет в конце недели. Начиная с пятницы, 24 июля, и до самого конца выходных в Одессе и области установится ясная, сухая и комфортная погода. Столбики термометров устремятся вверх и достигнут отметки +26…+28 °C.

Спасатели и коммунальные службы просят одесситов пока сохранять осторожность: во время грозы не парковать автомобили под деревьями и слабо укрепленными конструкциями.

Утренний аномальный ливень стал для одесситов настоящим испытанием, за полчаса затопив центральные улицы города и заблокировав движение транспорта. Горожанам пришлось преодолевать глубокие лужи на дорогах и справляться с масштабными сбоями в работе трамваев и троллейбусов.