Ключевые моменты:

В течение всей суток 21 июля в Одессе и области ожидается гроза.

Температура воздуха в городе днем составит +26…+28°С.

Из-за шторма на побережье резко возрастает риск срыва морских мин с якорей.

Прогноз погоды в Одессе и области на 21 июля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, во вторник небесная канцелярия решила устроить одесситам эмоциональные качели. Погоду обещают облачную, но с прояснениями. В течение дня то и дело будет капать кратковременный дождь, греметь гроза и дуть ощутимый юго-западный ветер со скоростью 9–14 м/с.

Температура воздуха при этом останется вполне летней:

В Одессе: ночью около +20…+22°С, днем столбики термометров покажут комфортные +26…+28°С.

По области: ночью +17…+22°С, а днем местами воздух прогреется до +31°С. На областных автодорогах видимость обещают хорошую, так что водителям туман не помешает.

Морская вода: удержится на отметке +22…+23°С.

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Меры безопасности: как переждать непогоду без неприятностей

Городские власти просят жителей и гостей Одессы не терять бдительность. Пожилым людям, беременным женщинам и родителям с маленькими детьми в пик непогоды лучше вообще отсидеться дома.

Если же дождь застал вас на улице, соблюдайте простые правила:

Смотрите наверх: избегайте старых раскидистых деревьев и рекламных щитов — из-за порывов ветра могут падать сухие ветки и обрываться провода.

избегайте старых раскидистых деревьев и рекламных щитов — из-за порывов ветра могут падать сухие ветки и обрываться провода. Берегите машины: не паркуйте автомобили под деревьями, линиями электропередач и, самое главное, не ставьте их на ливневые решетки, чтобы не мешать оттоку воды.

Отдельное предупреждение касается любителей помочить ноги в море. Из-за штормовой погоды в Черном море резко усиливается минная опасность. Волны вполне могут сорвать мины с якорей и прибить их к берегу или принести к пляжам.

Если вы увидели в воде или на песке подозрительный предмет, похожий на мину — ни в коем случае не подходите к нему и срочно звоните в полицию по номеру 102.