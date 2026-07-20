Ключевые моменты:
- В течение всей суток 21 июля в Одессе и области ожидается гроза.
- Температура воздуха в городе днем составит +26…+28°С.
- Из-за шторма на побережье резко возрастает риск срыва морских мин с якорей.
Прогноз погоды в Одессе и области на 21 июля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, во вторник небесная канцелярия решила устроить одесситам эмоциональные качели. Погоду обещают облачную, но с прояснениями. В течение дня то и дело будет капать кратковременный дождь, греметь гроза и дуть ощутимый юго-западный ветер со скоростью 9–14 м/с.
Температура воздуха при этом останется вполне летней:
- В Одессе: ночью около +20…+22°С, днем столбики термометров покажут комфортные +26…+28°С.
- По области: ночью +17…+22°С, а днем местами воздух прогреется до +31°С. На областных автодорогах видимость обещают хорошую, так что водителям туман не помешает.
Морская вода: удержится на отметке +22…+23°С.
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Меры безопасности: как переждать непогоду без неприятностей
Городские власти просят жителей и гостей Одессы не терять бдительность. Пожилым людям, беременным женщинам и родителям с маленькими детьми в пик непогоды лучше вообще отсидеться дома.
Если же дождь застал вас на улице, соблюдайте простые правила:
- Смотрите наверх: избегайте старых раскидистых деревьев и рекламных щитов — из-за порывов ветра могут падать сухие ветки и обрываться провода.
- Берегите машины: не паркуйте автомобили под деревьями, линиями электропередач и, самое главное, не ставьте их на ливневые решетки, чтобы не мешать оттоку воды.
Отдельное предупреждение касается любителей помочить ноги в море. Из-за штормовой погоды в Черном море резко усиливается минная опасность. Волны вполне могут сорвать мины с якорей и прибить их к берегу или принести к пляжам.
Если вы увидели в воде или на песке подозрительный предмет, похожий на мину — ни в коем случае не подходите к нему и срочно звоните в полицию по номеру 102.