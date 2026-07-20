Ключевые моменты:

20 июля сильная магнитная буря не прогнозируется.

Геомагнитная активность останется в пределах спокойных значений.

Большинство людей не почувствуют влияния космической погоды.

Прогноз магнитных бурь на 20 июля

По данным сервисов космического мониторинга, в понедельник, 20 июля, магнитосфера Земли останется стабильной. Показатели геомагнитной активности не достигнут уровня, при котором фиксируются магнитные бури.

Небольшие колебания магнитного поля возможны, однако специалисты оценивают их как слабые и неопасные для большинства людей. Лишь метеозависимые могут отмечать легкую усталость, сонливость или головную боль.

Что такое магнитная буря и как легче ее перенести

Магнитная буря возникает из-за повышенной солнечной активности, когда потоки заряженных частиц достигают Земли и вызывают возмущение ее магнитного поля.

Во время геомагнитных колебаний врачи рекомендуют:

соблюдать режим сна и отдыха;

пить достаточное количество воды;

по возможности отказаться от чрезмерных физических нагрузок;

ограничить употребление алкоголя, крепкого кофе и энергетических напитков;

людям с хроническими заболеваниями иметь под рукой необходимые лекарства и следовать рекомендациям врача.

Даже при спокойной геомагнитной обстановке специалисты советуют следить за обновлениями прогнозов, поскольку солнечная активность может меняться.

Вы также можете узнать: Хватит ли 200 гривен, чтобы поесть в Одессе? Что показала проверка.