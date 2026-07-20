Ключевые моменты:
- 20 июля сильная магнитная буря не прогнозируется.
- Геомагнитная активность останется в пределах спокойных значений.
- Большинство людей не почувствуют влияния космической погоды.
Прогноз магнитных бурь на 20 июля
По данным сервисов космического мониторинга, в понедельник, 20 июля, магнитосфера Земли останется стабильной. Показатели геомагнитной активности не достигнут уровня, при котором фиксируются магнитные бури.
Небольшие колебания магнитного поля возможны, однако специалисты оценивают их как слабые и неопасные для большинства людей. Лишь метеозависимые могут отмечать легкую усталость, сонливость или головную боль.
Что такое магнитная буря и как легче ее перенести
Магнитная буря возникает из-за повышенной солнечной активности, когда потоки заряженных частиц достигают Земли и вызывают возмущение ее магнитного поля.
Во время геомагнитных колебаний врачи рекомендуют:
- соблюдать режим сна и отдыха;
- пить достаточное количество воды;
- по возможности отказаться от чрезмерных физических нагрузок;
- ограничить употребление алкоголя, крепкого кофе и энергетических напитков;
- людям с хроническими заболеваниями иметь под рукой необходимые лекарства и следовать рекомендациям врача.
Даже при спокойной геомагнитной обстановке специалисты советуют следить за обновлениями прогнозов, поскольку солнечная активность может меняться.
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