Ключевые моменты:

22 июля ожидается слабая магнитная буря уровня G1 (Kp до 5).

Наиболее заметное усиление геомагнитной активности прогнозируется во второй половине дня и вечером.

Метеочувствительным людям рекомендуется снизить нагрузки и соблюдать режим отдыха.

Прогноз магнитной бури на 22 июля

По данным специалистов NOAA Space Weather Prediction Center, 22 июля ожидается усиление геомагнитной активности до уровня G1 (Minor). Причиной станет воздействие потока быстрого солнечного ветра, связанного с корональной дырой на Солнце.

Согласно прогнозу, ночью и утром геомагнитная обстановка будет относительно спокойной, однако во второй половине дня индекс Kp может достичь 5, что соответствует слабой магнитной буре. Наиболее вероятный пик ожидается ближе к вечеру.

Специалисты отмечают, что бури уровня G1 считаются самыми слабыми по международной шкале. Они редко вызывают серьезные последствия, однако могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей и чувствительную электронику.

Что такое магнитная буря и как легче ее перенести

Магнитная буря возникает, когда потоки заряженных частиц, выброшенных Солнцем, достигают магнитного поля Земли и вызывают его возмущение.

В такие дни некоторые люди могут жаловаться на головную боль, усталость, сонливость, перепады артериального давления или раздражительность. Хотя прямая связь между магнитными бурями и самочувствием продолжает изучаться, врачи советуют в периоды повышенной геомагнитной активности придерживаться простых рекомендаций:

соблюдать режим сна;

пить достаточное количество воды ;

; не злоупотреблять кофе и алкоголем;

по возможности избегать сильных физических и эмоциональных перегрузок;

больше времени проводить на свежем воздухе.

Для большинства людей магнитная буря пройдет без каких-либо заметных последствий, однако тем, кто знает о своей метеочувствительности, стоит быть внимательнее к своему состоянию.

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