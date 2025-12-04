Ключевые моменты:
- Завтра, 5 декабря, в Одессе и области продолжат действовать стабилизационные отключения света, введенные из-за последствий атак на энергосети.
- ДТЭК обнародовал новые графики отключений света.
- Время и объем ограничений в течение дни могут меняться.
- Актуальные графики доступны на сайте ДТЭК, в Viber-группе и Telegram-боте.
Причина введения ограничений – последствия ряда массированных ракетно-дроновых атак россиян на энергообъекты, поясняют в компании «Укрэнерго».
Графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут действовать завтра с 00:00 до 23:59 в объеме от 0,5 до 3 очередей.
По данным ДТЭК, графики отключения света в Одессе и области 5 декабря будут такими:
При этом время и объем ограничений в течение дня могут измениться.
О возможных изменениях в графиках будет сообщено дополнительно.
Проверить актуальные данные одесситы могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
Как сообщалось ранее, сегодня, 4 декабря, после ночной дроновой атаки часть Пересыпского района Одессы осталась без света. Восстановить электроснабжение в ДТЭК обещают не ранее чем к 8 декабря.
