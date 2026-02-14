Ключевые моменты:

На 15 февраля в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение.

Ночью и утром ожидается туман, днем – дождь и порывы ветра до 15-20 м/с.

В области местами значительные осадки, видимость на дорогах – 200-500 м.

Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность, посещение пляжей нежелательно.

Городские власти напоминают одесситам и гостям города о необходимости следить за изменениями погодных условий, быть бдительными, при ухудшении погоды ограничить перемещение и поездки по городу, а также осторожно передвигаться под деревьями, не оставлять под деревьями, линиями электропередач и на решетках дождеприемников свои авто.

По возможности следует воздержаться и от посещения пляжей, поскольку из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность.

Прогноз погоды в Одессе на 15 февраля

В Одессе завтра облачно. Утром и днем дождь. Ночью и утром туман.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-3°С тепла, днем 5-7°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 15 февраля

По Одесской области облачно. Ночью местами небольшие осадки, утром и днем умеренные осадки, местами значительные, преимущественно в виде дождя. Ночью и утром туман.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5°С тепла, на севере до 2° С мороза, днем 5-10°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, утром и днем местами видимость во время осадков 500-1000 м.

