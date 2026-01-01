Ключевые моменты:

Бювет на проспекте Князя Ярослава Мудрого, 1 снова открыт для горожан.

Комплекс полностью обновили: от кровли до зоны набора воды.

Вода соответствует санитарным нормам и проходит постоянный контроль.

Открытие бюветного комплекса на проспекте Ярослава Мудрого

Сегодня, 1 января 2026 года, после капитального ремонта возобновил работу бюветный комплекс, расположенный по адресу проспект Князя Ярослава Мудрого, 1. Как сообщили в пресс-службе Одесского городского совета, бювет снова доступен для жителей города и работает ежедневно с 08:00 до 20:00.

Во время ремонта специалисты КП «Сервисный центр» полностью обновили кровлю и пол, выполнили декоративную отделку фасадов, заменили канализационную систему и систему вентиляции. Также были зачищены и окрашены все металлокаркасные конструкции.

Отдельное внимание уделили внешнему виду и удобству для посетителей. Комплекс накрыли специальным тентовым покрытием, которое защищает от дождя и солнца. Зону выдачи воды оборудовали четырьмя кранами и оформили декоративной плиткой.

Подходы к бювету оснастили освещением для темного времени суток и выложили новым плиточным покрытием, включая тактильную плитку.

Кроме того, проведенные работы улучшили техническое состояние объекта и сделали его более надежным и комфортным для горожан. В мэрии подчеркнули, что качество питьевой воды соответствует всем санитарным требованиям и находится под постоянным контролем.

Читайте также: Масляная пленка в море возле Одессы: насколько это опасно и можно ли будет купаться