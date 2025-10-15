Ключевые моменты:

Геннадий Труханов имеет право обжаловать указ в суде и до окончательного решения сохраняет статус мэра.

Лишение гражданства не ведёт к немедленному увольнению — решение должен принять городской совет.

Даже при наличии такого решения у мэра есть право приостановить его, воспользовавшись правом вето.

Может ли Труханов остаться мэром после лишения гражданства?

Указ президента Украины о прекращении гражданства Геннадия Труханова вызвал бурную реакцию в обществе. Многие задаются вопросом: если человек больше не гражданин Украины, имеет ли он право оставаться мэром города? Ситуацию прокомментировали эксперты изданию LB.ua.

По словам бывшего судьи Конституционного Суда Владимира Шаповала, Труханов может остаться на своей должности до тех пор, пока суд не вынесет окончательное решение. Если он подаст иск, указ президента будет считаться временно приостановленным.

«Конечно, он остается мэром. Потому что до окончательного решения суда он юридически является гражданином Украины. И никакого автоматического лишения должности не происходит. Если предположить, что он проиграет суд и указ вступит в силу, тогда запустится механизм, предусмотренный законом о местном самоуправлении. У нас баллотирование на местных выборах возможно только при наличии гражданства Украины. Потерял гражданство — соответственно, теряешь и право на должность. Но до того момента он полноправный мэр», — говорит Шаповал.

Бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера пояснил: даже если суд подтвердит законность указа, прекращение полномочий мэра не произойдёт автоматически. Согласно закону «О местном самоуправлении», соответствующее решение должен принять городской совет Одессы, и за него должны проголосовать минимум 33 депутата из 64.

«Пока такого решения городского совета нет, он — легитимный городской голова. Даже несмотря на то, что гражданство у него якобы прекращено. Такая же ситуация, кстати, и с народными депутатами. Если посмотреть статью 81 Конституции, то полномочия нардепа прекращаются только решением Верховной Рады», — подчёркивает Магера.

Более того, Труханов сможет воспользоваться правом вето и на время заблокировать решение совета, если оно всё же будет принято. В таком случае депутаты будут обязаны пересмотреть вопрос и подтвердить своё решение уже двумя третями голосов.

«Согласно закону «О местном самоуправлении» любое решение городского совета может быть приостановлено городским головой в течение пяти дней после принятия. Это влечет за собой необходимость повторного рассмотрения этого решения советом в течение двух недель. И если в течение двух недель совет двумя третями голосов не подтвердит свое предыдущее решение, то это решение городского совета не будет действительным», — отмечает Магера.

Есть и другой вариант развития событий — введение военной администрации. Об этом в комментарии заявил народный депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин. Он отметил: президент может ввести военную администрацию в Одессе, но только по представлению военных или Генштаба.

«Как депутат профильного комитета скажу: Труханов пока остается во главе города — либо до решения суда, либо до указа президента о введении военной администрации населенного пункта. Но, конечно, не на основании петиции или предложений гражданского общества. Если будет соответствующее представление со стороны областной военной администрации или Генштаба, тогда у президента есть полномочия своим указом ввести военную администрацию соответствующей громады», — уточнил Безгин.

В то же время он подчеркнул, что сам указ президента не будет означать автоматического отстранения мэра. Даже в этом случае, чтобы глава военной администрации получил право управлять городом, нужно соответствующее постановление Верховной Рады.

