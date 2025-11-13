Ключевые моменты:
- 11 ноября на Солнце зафиксирована вспышка рекордной мощности класса X5.16.
- Поток солнечной плазмы достигнет Земли уже в ночь с 12 на 13 ноября.
- Возможны магнитные бури уровня G4–G5 — одни из сильнейших за последний год.
Прогноз магнитных бурь на 13 ноября
По предварительным данным, наиболее сильные возмущения ожидаются с 12 по 13 ноября, когда к Земле достигнет основной поток солнечной плазмы. После этого магнитное поле постепенно стабилизируется.
Ученые сообщили, что 11 ноября на Солнце произошла самая мощная вспышка этого года — класса X5.16, в активной области AR4274, направленной прямо на Землю. Эта вспышка сопровождалась корональным выбросом массы (КВМ), который движется к нашей планете со скоростью около 1350 км/с.
По расчетам специалистов, плазменная волна достигнет Земли поздно вечером 12 ноября или ранним утром 13 ноября. Именно в это время ожидается пик геомагнитных возмущений.
Кроме того, к Земле летят еще два КВМ, вызванные вспышками 9 и 10 ноября (классов X1.7 и X1.2). Если потоки частично соединятся, уровень магнитной активности может достичь экстремального уровня G5. В этом случае возможны сбои в электросетях, радиосвязи и работе спутников.
По данным Метеорологического бюро Великобритании, буря уровня G4 продлится с вечера 12 до конца 13 ноября, но прогноз может быть пересмотрен в сторону усиления.
Что такое магнитные бури и чем они опасны
Магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли под воздействием солнечной активности. Они могут вызывать:
- скачки напряжения и перебои с электричеством;
- сбои в работе спутников и GPS;
- ухудшение самочувствия у метеозависимых людей;
- появление ярких полярных сияний даже в средних широтах.
Чтобы смягчить влияние магнитных бурь, следует соблюдать режим дня, пить больше чистой воды, избегать физических и умственных перегрузок, а также исключить алкоголь и кофеин. Важно обеспечить полноценный сон и находиться на свежем воздухе, а людям с хроническими заболеваниями рекомендуется иметь при себе необходимые лекарства и следовать рекомендациям врача.