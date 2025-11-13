Ключевые моменты:

11 ноября на Солнце зафиксирована вспышка рекордной мощности класса X5.16.

Поток солнечной плазмы достигнет Земли уже в ночь с 12 на 13 ноября.

Возможны магнитные бури уровня G4–G5 — одни из сильнейших за последний год.

Прогноз магнитных бурь на 13 ноября

По предварительным данным, наиболее сильные возмущения ожидаются с 12 по 13 ноября, когда к Земле достигнет основной поток солнечной плазмы. После этого магнитное поле постепенно стабилизируется.

Ученые сообщили, что 11 ноября на Солнце произошла самая мощная вспышка этого года — класса X5.16, в активной области AR4274, направленной прямо на Землю. Эта вспышка сопровождалась корональным выбросом массы (КВМ), который движется к нашей планете со скоростью около 1350 км/с.

По расчетам специалистов, плазменная волна достигнет Земли поздно вечером 12 ноября или ранним утром 13 ноября. Именно в это время ожидается пик геомагнитных возмущений.

Кроме того, к Земле летят еще два КВМ, вызванные вспышками 9 и 10 ноября (классов X1.7 и X1.2). Если потоки частично соединятся, уровень магнитной активности может достичь экстремального уровня G5. В этом случае возможны сбои в электросетях, радиосвязи и работе спутников.

По данным Метеорологического бюро Великобритании, буря уровня G4 продлится с вечера 12 до конца 13 ноября, но прогноз может быть пересмотрен в сторону усиления.

Что такое магнитные бури и чем они опасны

Магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли под воздействием солнечной активности. Они могут вызывать:

скачки напряжения и перебои с электричеством;

сбои в работе спутников и GPS;

ухудшение самочувствия у метеозависимых людей;

появление ярких полярных сияний даже в средних широтах.

Чтобы смягчить влияние магнитных бурь, следует соблюдать режим дня, пить больше чистой воды, избегать физических и умственных перегрузок, а также исключить алкоголь и кофеин. Важно обеспечить полноценный сон и находиться на свежем воздухе, а людям с хроническими заболеваниями рекомендуется иметь при себе необходимые лекарства и следовать рекомендациям врача.