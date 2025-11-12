Ключевые моменты:
- По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, опасных погодных явлений 13 ноября не прогнозируется.
- В Одессе и области – облачно с прояснениями, без существенных осадков.
- Температура воздуха днём составит 9-14, ночью – 3-8 градусов тепла.
- Ветер северо-западный, 5-10 м/с, видимость на дорогах хорошая.
Прогноз погоды в Одессе на 13 ноября
По Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-8 градусов тепла, днем воздух прогреется до 9-11 градусов.
Напоминаем, в Одессе и области продолжаются стабилизационные отключения электричества. Энергетики вынуждены их применять из-за регулярных российских обстрелов инфраструктурных объектов Украины. Уже известны графики отключений света на 13 ноября.
Прогноз погоды в Одесской области на 13 ноября
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-8 градусов тепла, днем она поднимется до 9-14 градусов.
На автодорогах области видимость хорошая.
Автор фото – Анна Баратынская