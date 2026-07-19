Ключевые моменты:

19 июля магнитные бури не прогнозируются.

Солнечная активность будет оставаться низкой, а геомагнитная ситуация спокойной.

Спокойная геомагнитная обстановка благоприятна для большинства людей.

Будет ли магнитная буря 19 июля

По прогнозу специалистов, в воскресенье не ожидается геомагнитных возмущений, которые могли бы перерасти в магнитную бурю. Солнечная активность будет оставаться в пределах нормы, так что день должен пройти без ощутимых колебаний магнитного поля Земли.

Эксперты отмечают, что текущая геомагнитная обстановка благоприятна для большинства людей. Отсутствие сильных возмущений означает, что риск воздействия на самочувствие метеочувствительных людей или работу технических систем остается минимальным.

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