Ключевые моменты:

21 июля ожидается спокойная геомагнитная обстановка.

Специалисты рекомендуют соблюдать режим сна, пить больше воды и избегать чрезмерных физических нагрузок.

Уже 22–23 июля прогнозируется усиление солнечной активности.

Спокойная геомагнитная обстановка

По данным Центра прогнозирования космической погоды США (NOAA), 21 июля ожидается К-индекс 2, что соответствует низкому уровню солнечной активности. Такой показатель не представляет опасности для здоровья людей, не влияет на самочувствие большинства метеозависимых и не создаёт рисков для работы средств связи и электроники.

Несмотря на благоприятный прогноз, специалисты рекомендуют придерживаться привычного режима сна, пить достаточное количество воды, не злоупотреблять кофе и жирной пищей, а интенсивные физические нагрузки по возможности заменить прогулками на свежем воздухе.

Вместе с тем специалисты предупреждают, что уже 22–23 июля геомагнитная активность может заметно усилиться. Причиной станет поток солнечного ветра, который достигнет Земли из крупной корональной дыры на Солнце.

По предварительным прогнозам, К-индекс может повыситься до 5 баллов, что соответствует магнитной буре умеренного уровня. Именно в эти дни метеочувствительные люди могут почувствовать ухудшение самочувствия, поэтому стоит внимательнее следить за своим здоровьем и режимом отдыха.

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