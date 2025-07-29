Ключевые моменты:
- Фура с опасным грузом двигалась зигзагами по трассе М-14.
- У водителя — более 5 промилле алкоголя, в 25 раз выше нормы.
- Игнорировал требования полиции, был остановлен и отстранен.
- Составлены два протокола: за пьянство и за отказ остановиться.
Утром патрульные получили тревожное сообщение: фура двигалась по дороге М-14 зигзагами, вызывая подозрения у очевидцев. Прибыв на место, инспекторы обнаружили грузовик с опасным грузом, водитель которого игнорировал требования остановиться.
Как сообщили в патрульной полиции, вскоре, грузовик таки удалось остановить. У водителя были зафиксированы явные признаки алкогольного опьянения.
Он согласился пройти тест на алкотестере Drager, который показал максимальный результат — более 5 промилле, что превышает допустимую норму в 25 раз.
На водителя составлены административные протоколы:
- по ст. 130 КУоАП — управление в состоянии алкогольного опьянения;
- по ч.2 ст. 122 КУоАП — невыполнение требований об остановке.
Мужчина отстранен от управления транспортом.
Полиция подчеркивает: перевозка опасных грузов требует максимальной ответственности, а нетрезвый водитель — это прямая угроза жизни для всех участников движения.
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