Ключевые моменты:

18 марта: магнитные бури не прогнозируют, геомагнитное поле — от тихого до нестабильного.

Последнее время: вспышки — 1×С, 1×М1,3, 6×В; М1,3 может вызвать радиопомехи и радиационный шторм.

Землю накроет «космический покой»

В среду, 18 марта, магнитные бури на Земле не прогнозируют. Солнечная активность в последние дни держится на низком уровне, так что геомагнитное поле планеты останется от тихого до слегка нестабильного.

За прошедшие сутки Солнце «взорвалось» одной вспышкой класса С, мощной вспышкой класса М1,3 и шестью вспышками класса В. Средние по силе вспышки М-класса, как этот М1,3, способны создавать незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли и провоцировать солнечные радиации. Однако угрозы для Земли сейчас минимальны.

Эксперты прогнозируют низкую солнечную активность на 18 марта с количеством солнечных пятен на уровне 47. Риски остаются низкими: вероятность малого геомагнитного шторма – всего 5%, большого – 1%. Шанс на вспышку М-класса – 25%, а на самый мощный Х-класс – 5%.

Напоминаем: магнитные бури могут усугублять самочувствие, повышая риски инфарктов и инсультов. Предупреждения помогают своевременно скорректировать образ жизни и избежать проблем.

