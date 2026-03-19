Ключевые моменты:

19 марта К-индекс поднимется до 6,3 балла (уровень STORM G2);

Сильнее всего колебания ощутят пожилые люди и те, кто страдает хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями;

Возможны сильные головные боли и скачки давления.

Влияние магнитных бурь на здоровье и самочувствие

Специалисты портала Meteoagent предупреждают, что нынешний шторм будет затяжным. После кратковременного уменьшения силы магнитных бурь Землю охватила новая их волна. На этот раз уровень STORM G2. Показатель К-индекса будет достигать 6,3. Это очень высокая активность, способная оказывать влияние на самочувствие людей.

Хотя метеозависимость не считается отдельной болезнью, до 70% населения планеты так или иначе реагируют на изменения космической погоды. Всплески на Солнце вызывают ответную реакцию организма, которая проявляется в виде нарушения сна, снижения концентрации внимания и общей слабости.

Организм человека в целом адаптирован к магнитным колебаниям, однако при уровне К-индекса выше 6 единиц нагрузка на нервную и кровеносную системы возрастает в разы. В такие дни врачи фиксируют рост жалоб на мигрени и раздражительность.

Как пережить магнитную бурю 19 марта: советы экспертов

Чтобы минимизировать негативное влияние «красной» бури на организм, важно придерживаться простых правил режима дня. Исследования показывают, что даже короткие прогулки на свежем воздухе помогают нервной системе быстрее подстроиться под изменения внешней среды.

Рекомендации для метеозависимых:

Питание и вода: Откажитесь от тяжелой пищи, кофе и алкоголя в пользу чистой воды и легкого рациона.

Сон: Постарайтесь лечь спать пораньше — полноценный отдых снижает риск скачков давления.

Активность: Избегайте чрезмерных физических нагрузок, но не отказывайтесь от легкой разминки.

Водные процедуры: Контрастный душ или теплая ванна помогут сосудам оставаться в тонусе.