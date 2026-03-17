магнитные бури

Ключевые моменты:

  • Солнечная активность в сутки: умеренная (1 вспышка С, 1 М1, 8 В).
  • Воздействие вспышки М1: незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, возможен радиационный шторм.
  • Геомагнитное поле: от тихого до нестабильного; низкая солнечная активность.

Чего ждать

За последние 24 часа солнечная активность оставалась умеренной. На Солнце за сутки зафиксирована одна вспышка класса С, одна вспышка класса М1 и восемь вспышек класса В.

Вспышки M-класса относятся к средним по силе среди мощных явлений. Вспышка М1 способна вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне планеты, а также возможный солнечный радиационный шторм.

Во вторник геомагнитное поле Земли ожидается от тихого до нестабильного. Солнечная активность будет низкой, с небольшой вероятностью вспышек M-класса.

Солнечная активность на 17 марта:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма – 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
  • Вероятность вспышки M-класса – 15%
  • Вероятность вспышки X-класса – 1%
  • Количество солнечных пятен – 33

Магнитные бури могут вредить здоровью. Предупреждения о них позволяют снизить риски инфарктов и инсультов в периоды перед такими солнечными событиями.

