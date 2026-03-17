Ключевые моменты:
- Солнечная активность в сутки: умеренная (1 вспышка С, 1 М1, 8 В).
- Воздействие вспышки М1: незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, возможен радиационный шторм.
- Геомагнитное поле: от тихого до нестабильного; низкая солнечная активность.
Чего ждать
За последние 24 часа солнечная активность оставалась умеренной. На Солнце за сутки зафиксирована одна вспышка класса С, одна вспышка класса М1 и восемь вспышек класса В.
Вспышки M-класса относятся к средним по силе среди мощных явлений. Вспышка М1 способна вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне планеты, а также возможный солнечный радиационный шторм.
Во вторник геомагнитное поле Земли ожидается от тихого до нестабильного. Солнечная активность будет низкой, с небольшой вероятностью вспышек M-класса.
Солнечная активность на 17 марта:
- Вероятность малого геомагнитного шторма – 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
- Вероятность вспышки M-класса – 15%
- Вероятность вспышки X-класса – 1%
- Количество солнечных пятен – 33
Магнитные бури могут вредить здоровью. Предупреждения о них позволяют снизить риски инфарктов и инсультов в периоды перед такими солнечными событиями.
