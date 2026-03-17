Ключевые моменты:

Солнечная активность в сутки: умеренная (1 вспышка С, 1 М1, 8 В).

Воздействие вспышки М1: незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, возможен радиационный шторм.

Геомагнитное поле: от тихого до нестабильного; низкая солнечная активность.

Чего ждать

За последние 24 часа солнечная активность оставалась умеренной. На Солнце за сутки зафиксирована одна вспышка класса С, одна вспышка класса М1 и восемь вспышек класса В.

Вспышки M-класса относятся к средним по силе среди мощных явлений. Вспышка М1 способна вызвать незначительные радиопомехи на дневной стороне планеты, а также возможный солнечный радиационный шторм.

Во вторник геомагнитное поле Земли ожидается от тихого до нестабильного. Солнечная активность будет низкой, с небольшой вероятностью вспышек M-класса.

Солнечная активность на 17 марта:

Вероятность малого геомагнитного шторма – 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность вспышки M-класса – 15%

Вероятность вспышки X-класса – 1%

Количество солнечных пятен – 33

Магнитные бури могут вредить здоровью. Предупреждения о них позволяют снизить риски инфарктов и инсультов в периоды перед такими солнечными событиями.

Читайте также: На Одесчине спасли и выпустили в природу редких лесных котов.