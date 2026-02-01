Ключевые моменты:

Снежная Луна будет видна в ночь на 2 февраля по всей Украине и Европе.

Пик полнолуния – вечером 1 февраля, но яркий диск сохранится всю ночь.

Название связано с традициями зимних морозов и снегопадов.

Астрономы отмечают, что пик полнолуния наступит вечером 1 февраля, однако визуально Луна останется полной и в ночь на 2 февраля. Наблюдать ее можно будет сразу после ее восхода при ясной погоде – при низком положении над горизонтом она кажется больше и ярче.

Название «Снежная Луна» пришло из народных календарей Северного полушария и связано с тем, что февраль исторически считался периодом самых обильных снегопадов и суровой зимней погоды. Это не астрономический термин, а устоявшееся культурное обозначение.

Жители Украины, Европы и большинства стран Северного полушария смогут увидеть яркий диск Луны невооруженным глазом. Лучшие условия – вдали от городских огней, однако даже в крупных городах полнолуние будет хорошо заметно.

Астрономы отмечают, что никаких редких или опасных явлений Снежная Луна не несет, однако при отсутствии облаков она может стать эффектным объектом для наблюдений и фотографий.

Ранее мы рассказывали, что стало причиной «полярного шоу» в небе над Одессой.