Ключевые моменты:

На 16-й станции Большого Фонтана скорая не могла проехать из-за пробки и припаркованных авто к 14-летней девочке после утопления;

Девочка была без сознания, реанимацию провёл медик, находившийся на пляже.

Медики призывают: не парковаться в непредназначенных местах, помнить о важности свободного проезда.

На 16-й станции Большого Фонтана медики ехали спасать 14-летнюю девочку после утопления, которая находилась в критическом состоянии, без сознания. Движение было заблокировано припаркованными автомобилями и пробкой, что замедлило прибытие помощи. Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

К счастью, на пляже оказался другой медик, который начал сердечно-лёгочную реанимацию, пока бригада экстренной помощи пробивалась сквозь машины.

После стабилизации состояния девочки её нужно было срочно транспортировать в реанимацию, но и на обратном пути движение снова оказалось перекрыто.

В Центре экстренной медицинской помощи Одесской области подчеркивают: такие случаи — не исключение, а системная проблема. Медики призывают водителей не блокировать проезд, особенно вблизи пляжей и мест массового отдыха.

“Прошу, вспомните об экстренной медицинской помощи и представьте себе хоть на минуточку, что в этой машине могут оказаться ваши родные: муж, жена, ребенок”, — отметила врач экстренки Елизавета Чурилова.

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