Дмитрий Трипалин стал победителем областного этапа чемпионата по финансовой грамотности.

В соревновании участвуют учащиеся 10-х классов со всей Украины.

Финал состоится 16 марта 2026 года в Национальном банке Украины.

Победа одесского школьника и подготовка к финалу

Всеукраинский чемпионат по финансовой грамотности проводится Национальным банком Украины совместно с общественной организацией «Джуниор Ачивмент Украина». В учебном году 2025-2026 он объединил школьников 10-х классов со всей страны.

Участники демонстрируют свои знания в области управления деньгами, банковских продуктов и финансового планирования. Главная цель — выявить самых активных и осведомленных учеников, которые умеют грамотно обращаться с финансами.

По результатам областного этапа первое место занял Дмитрий Трипалин из Одесского лицея №28. Его к участию в соревновании подготовил педагог Дмитрий Величенко, который сопровождает ученика на всех этапах.

Финал чемпионата пройдет 16 марта 2026 года в Киеве в здании Национального банка Украины. Из всей страны будут выбраны три победителя, каждый из которых получит ценные призы, хотя их точный список организаторы пока не раскрывают.

Первый Всеукраинский чемпионат по финансовой грамотности прошел в 2024-2025 учебном году и собрал 4500 участников из 283 школ Украины.

