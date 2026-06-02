Ключевые моменты:

«Черноморец» победил «Металлист» — 1:0 в заключительном туре Первой лиги.

Одесситы набрали 65 очков и заняли второе место, которое дает прямую путевку в УПЛ.

Главный тренер Роман Григорчук заявил, что клуб уже готовится к усилению состава перед новым сезоном.

«Черноморец» вышел в УПЛ: как прошел решающий матч с «Металлистом»

Как сообщили в пресс-службе одесского футбольного клуба, матч в Одессе начался не сразу — незадолго до стартового свистка в городе объявили воздушную тревогу, и командам вместе с болельщиками пришлось почти на полчаса уйти в укрытие.

После возобновления игры «Черноморец» сразу пошел вперед. Одесситы активно атаковали, создали несколько опасных моментов, но открыть счет долго не удавалось.

В первом тайме хорошие шансы были у Герича, Попова, Кулача и Ермакова, однако мяч либо проходил рядом со штангой, либо свою команду спасал вратарь гостей.

Во втором тайме игра стала еще напряженнее. На 59-й минуте после просмотра эпизода через систему видеоассистента арбитра судья назначил пенальти за игру рукой в штрафной площади «Металлиста».

К мячу подошел Герич и уверенно реализовал одиннадцатиметровый — этот гол оказался решающим.

Позже матч снова прерывался из-за воздушной тревоги, однако команды вернулись на поле и доиграли встречу.

Финальный свисток зафиксировал победу «Черноморца» — 1:0.

Роман Григорчук рассказал о планах «Черноморца» после выхода в Премьер-лигу

После матча главный тренер Роман Григорчук поблагодарил руководство клуба и всех сотрудников за работу над возвращением команды в элиту украинского футбола.

По словам наставника, клуб рассчитывает решить все организационные вопросы, в том числе связанные с трансферными ограничениями.

Также в ближайшие 7–10 дней руководство должно определить, с какими футболистами продлят контракты, а кто покинет команду.

В клубе уже заявили, что рассчитывают усилить состав перед стартом нового сезона в УПЛ.

Напомним, в январе 2026 года Роман Григорчук в третий раз стал главным тренером «Черноморца».