Ключевые моменты:

Каменский лицей в Одесской области выиграл финансирование от ЕС.

Прямые средства для строительства современного укрытия для безопасности школьников.

Что известно

По информации главы Арцизского горсовета Сергея Парпуланского, Каменский лицей успешно прошел конкурсный отбор в программе Ukraine Facility при поддержке Министерства образования и науки Украины. Заведение получит прямое финансирование от ЕС для строительства современного укрытия на своей территории — ключевой проект для безопасности школьников.

Экспертная комиссия единогласно одобрила инициативу, ведь защита детей является абсолютным приоритетом.

Добавим, что программа Ukraine Facility — специальный инструмент ЕС для устойчивой помощи Украине в реконструкции инфраструктуры, обновлении образования, медицины и других стратегических сфер.

