Ключевые моменты:

Подрядчик присвоил 8,4 млн грн бюджетных средств на реконструкцию казармы для ВСУ.

Фальсификация: Завышал объемы работ, материалы и затраты в актах, средства пошли на личные счета директора и фирмы.

Двухэтажная казарма переоснащается на 39 квартир для военных и семей.

Что известно

В Одесской области разоблачена схема присвоения бюджетных средств при переоборудовании казармы на жилье для военнослужащих ВСУ и их семей.

По данным следствия, Южное управление капитального строительства Минобороны заключило договор с частной фирмой на реконструкцию двухэтажной казармы в регионе под многоквартирный дом на 39 помещений для военных. Однако подрядчик, по данным следствия, использовал средства в своих целях. Итак, с 2017 по 2020 он фальсифицировал официальные акты: завышал объемы работ, затраты на материалы и реальные показатели. Соответственно, на основе этих документов заказчик перечислил подрядчику около 11 млн грн. Из них 8,4 млн грн, как считает полиция, были потрачены без должного выполнения работ. Соответственно, средства пошли на счета самого директора и связанной фирмы, где он ими распорядился произвольно.

В результате мужчине объявили подозрение по статьям УКУ о присвоении имущества в особо крупных размерах и служебный подлог с тяжелыми последствиями. Ему светит до 12 лет заключения с конфискацией имущества и запретом на определенные должности.

