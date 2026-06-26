Ключевые моменты:

В Одесской области провели масштабные штабные учения по гражданской защите с участием железнодорожников и экстренных служб.

По легенде отрабатывались действия при сходе вагона-цистерны с рельсов и разгерметизации опасного груза.

Службы координировали действия, производили аварийно-спасательные работы и ликвидировали последствия условной техногенной аварии.

Сценарий охватывал полный цикл реагирования — от сообщения об инциденте до восстановления инфраструктуры.

Взрывоопасный сценарий на железной дороге

Работники регионального филиала «Одесская железная дорога» присоединились к штабной тренировке органов управления и сил гражданской защиты в Одесской области.

По легенде учений отрабатывались действия в случае схождения с рельсов вагона-цистерны с опасным грузом с последующей разгерметизацией емкости. Участники тренировки выполняли задачи по координации между службами, проведению аварийно-спасательных работ, ликвидации последствий и восстановлению инфраструктуры в условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера.

Добавим, что сценарий предполагал полный цикл реагирования — от получения уведомления об инциденте и налаживания взаимодействия между всеми службами до проведения восстановительных работ прямо на месте условной аварии.

В «Укрзалізниці» отметили, что для железнодорожников такие отработки имеют особую практическую ценность. Ведь в условиях войны они регулярно сталкиваются с реальными последствиями обстрелов, восстанавливают поврежденную инфраструктуру и обеспечивают непрерывное движение поездов.

В коллективе иногда даже с горькой иронией отмечают, что часть подобных тренировок фактически происходит в реальных условиях. Именно этот опыт помогает быстро принимать решения и действовать слаженно в критических ситуациях.

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