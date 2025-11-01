отключение света, света нет

Ключевые моменты:

  • Сегодня, 1 ноября 2025, в Одессе проходят плановые работы на электросетях.
  • Без света временно останутся дома в зонах Центрального и Северного РЭС.
  • Электроснабжение восстановят после окончания ремонтных работ (ориентировочно до 19:00–20:00).

Как сообщают в мэрии города, без электроснабжения временно останутся дома на следующих улицах:

Центральный РЭС

  • Бугаевская, 8–24;
  • переулок 1-й Майский, 2–54;
  • переулок 2-й Майский, 1–15;
  • переулок 5-й Майский, 1–7.

Работы до 20:00.

Северный РЭС

  • Авангардная;
  • Агрономическая;
  • Ананьевская;
  • Беляевская, 11, 11а, 11б;
  • Высокая;
  • Дальняя, 1–23;
  • Дорожная;
  • П. Ивахненко;
  • Летняя;
  • Листяная;
  • Металлистов;
  • Мирная;
  • Неждановой;
  • Обрывистая;
  • Озерная;
  • Осенняя;
  • Павлодарского;
  • Профессора Коровицкого;
  • Светлая;
  • Савранская;
  • Тарутинская, 12, 13;
  • С. Узикова;
  • Украинская;
  • Шполянская;
  • Хавкина;
  • переулок Шебелинский;
  • 1-я Пересыпская, 1;
  • переулок 1-й Пересыпский;
  • переулок Сумской;
  • переулок Москетти;
  • переулок Шахтинский;
  • переулок Крыжановский;
  • переулок Ковыльный, 1–17;
  • переулок Крушельницкой, 1–5;
  • переулок Неждановой;
  • переулок Савранский, 5, 9;
  • переулок Отаманского Ионы, 1–15;
  • спуск 2-й Пересыпский;
  • переулок М. Станишевской.

Работы до 19:00.

При этом отметим, что несмотря на то, что сегодня в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии, о введении графиков стабилизационных отключений света для жителей Одессы и области не сообщалось. О возможных изменениях ситуации потребителей оповестят заранее.

