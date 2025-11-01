Ключевые моменты:
- Сегодня, 1 ноября 2025, в Одессе проходят плановые работы на электросетях.
- Без света временно останутся дома в зонах Центрального и Северного РЭС.
- Электроснабжение восстановят после окончания ремонтных работ (ориентировочно до 19:00–20:00).
Как сообщают в мэрии города, без электроснабжения временно останутся дома на следующих улицах:
Центральный РЭС
- Бугаевская, 8–24;
- переулок 1-й Майский, 2–54;
- переулок 2-й Майский, 1–15;
- переулок 5-й Майский, 1–7.
Работы до 20:00.
Северный РЭС
- Авангардная;
- Агрономическая;
- Ананьевская;
- Беляевская, 11, 11а, 11б;
- Высокая;
- Дальняя, 1–23;
- Дорожная;
- П. Ивахненко;
- Летняя;
- Листяная;
- Металлистов;
- Мирная;
- Неждановой;
- Обрывистая;
- Озерная;
- Осенняя;
- Павлодарского;
- Профессора Коровицкого;
- Светлая;
- Савранская;
- Тарутинская, 12, 13;
- С. Узикова;
- Украинская;
- Шполянская;
- Хавкина;
- переулок Шебелинский;
- 1-я Пересыпская, 1;
- переулок 1-й Пересыпский;
- переулок Сумской;
- переулок Москетти;
- переулок Шахтинский;
- переулок Крыжановский;
- переулок Ковыльный, 1–17;
- переулок Крушельницкой, 1–5;
- переулок Неждановой;
- переулок Савранский, 5, 9;
- переулок Отаманского Ионы, 1–15;
- спуск 2-й Пересыпский;
- переулок М. Станишевской.
Работы до 19:00.
При этом отметим, что несмотря на то, что сегодня в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии, о введении графиков стабилизационных отключений света для жителей Одессы и области не сообщалось. О возможных изменениях ситуации потребителей оповестят заранее.
