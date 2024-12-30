Сегодня День стратегического планирования: какие еще праздники и события связаны с 30 декабря

День стратегического планирования и Фестиваль спонтанных решений — «Одесская Жизнь» рассказывает, какие еще праздники и события отмечают сегодня, 30 декабря 2024 года.
День стратегического планирования
30 декабря мировое сообщество отмечает День стратегического планирования. Эта неформальная инициатива призвана акцентировать внимание людей на необходимости планирования во всех сферах жизнедеятельности: от личной до профессиональной, общественной и планетарной. Традиционно этот день приходится на период, когда большинство людей анализируют достижения и формируют новые цели.
Фестиваль спонтанных решений
В этот же день проводится Фестиваль спонтанных решений. Это неофициальное, но чрезвычайно популярное мероприятие демонстрирует важность креативного подхода и гибкости в решении проблем в условиях временных ограничений. Фестиваль проходит в непринужденной атмосфере и включает различные активности, направленные на развитие импровизации, скоростное решение задач и демонстрацию оригинального мышления.
Знаменательные события 30 декабря в истории
- 1616 — напечатана первая киевская книга «Часослов».
- 1806 — начало русско-турецкой войны по инициативе Османской империи.
- 1853 — Соединенные Штаты приобрели южные территории современных Аризоны и Нью-Мексико у Мексики.
- 1916 — убийство Григория Распутина в Российской империи.
- 1922 — создание СССР, в состав которого Украина входила до 1991 года.
- 1927 — открытие первой системы метро в Азии (Токио).
- 1947 — король Михай I отказался от румынского престола под давлением коммунистов, страна стала республикой.
- 1965 — начало президентства Фердинанда Маркоса на Филиппинах.
- 1978 — запуск первой линии скоростного трамвая в СССР (Киев).
- 1981 — экономические ограничения США против СССР из-за событий в Польше.
- 1993 — установление дипломатических связей между Израилем и Ватиканом.
- 2000 — утверждение нового текста государственного гимна рф на советскую мелодию.
- 2004 — трагедия в аргентинском клубе «Республика Кроманьон», унесшая 194 жизни.
- 2006 — исполнение смертного приговора бывшему иракскому лидеру Саддаму Хусейну.
Родились 30 декабря
- 39 — Тит Флавий Веспасиан, глава Римской империи.
- 1673 — Ахмед III, правитель Османской империи.
- 1678 — Уильям Крофт, выдающийся британский композитор.
- 1819 — Теодор Фонтане, немецкий литератор.
- 1838 — Эмиль Лубе, руководитель Французской республики.
- 1865 — Редьярд Киплинг, классик британской литературы.
- 1869 — Стивен Ликок, канадский писатель и экономист.
- 1897 — Альфредо Бракки, итальянский литератор.
- 1937 — Гордон Бэнкс, легендарный английский вратарь, чемпион мира-1966.
- 1961 — Бен Джонсон, канадский легкоатлет-спринтер.
- 1974 — Ирма Витовская, известная украинская актриса.
- 1975 — Тайгер Вудс, американская звезда гольфа, победитель более ста турниров.
- 1984 — Леброн Джеймс, звезда американского баскетбола, четырехкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020), двукратный олимпийский чемпион (2008, 2012).