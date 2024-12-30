Сегодня День стратегического планирования: какие еще праздники и события связаны с 30 декабря

День стратегического планирования

30 декабря мировое сообщество отмечает День стратегического планирования. Эта неформальная инициатива призвана акцентировать внимание людей на необходимости планирования во всех сферах жизнедеятельности: от личной до профессиональной, общественной и планетарной. Традиционно этот день приходится на период, когда большинство людей анализируют достижения и формируют новые цели.

Фестиваль спонтанных решений

В этот же день проводится Фестиваль спонтанных решений. Это неофициальное, но чрезвычайно популярное мероприятие демонстрирует важность креативного подхода и гибкости в решении проблем в условиях временных ограничений. Фестиваль проходит в непринужденной атмосфере и включает различные активности, направленные на развитие импровизации, скоростное решение задач и демонстрацию оригинального мышления.

Знаменательные события 30 декабря в истории

1616 — напечатана первая киевская книга «Часослов».

1806 — начало русско-турецкой войны по инициативе Османской империи.

1853 — Соединенные Штаты приобрели южные территории современных Аризоны и Нью-Мексико у Мексики.

1916 — убийство Григория Распутина в Российской империи.

1922 — создание СССР, в состав которого Украина входила до 1991 года.

1927 — открытие первой системы метро в Азии (Токио).

1947 — король Михай I отказался от румынского престола под давлением коммунистов, страна стала республикой.

1965 — начало президентства Фердинанда Маркоса на Филиппинах.

1978 — запуск первой линии скоростного трамвая в СССР (Киев).

1981 — экономические ограничения США против СССР из-за событий в Польше.

1993 — установление дипломатических связей между Израилем и Ватиканом.

2000 — утверждение нового текста государственного гимна рф на советскую мелодию.

2004 — трагедия в аргентинском клубе «Республика Кроманьон», унесшая 194 жизни.

2006 — исполнение смертного приговора бывшему иракскому лидеру Саддаму Хусейну.

Родились 30 декабря