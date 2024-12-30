Церковный праздник 30 декабря: история святой Анисии и как помочь больному выздороветь

30 декабря 2024, согласно новому церковному календарю, почитают память святой Анисии Солунской, мученицы за христианскую веру. Также предлагаем узнать об обычаях, народных приметах и запретах этого дня, а также о том, какой церковный праздник отмечают сегодня по старому стилю.
В 2023 году Православная Церковь Украины (ПЦУ) осуществила переход на новоюлианский календарь, в результате чего праздники с фиксированной датой переместились на 13 дней вперед. Этот новый календарь более точный и совпадает с тем, по которому живет светское общество. Однако в другой церкви — Украинской Православной Церкви, продолжают придерживаться юлианского календаря (старого стиля).
Церковный праздник в Украине сегодня по новому стилю
30 декабря (12 января по старому стилю) православные христиане почитают память великомученицы Анисии Солунской.
Жизнь Анисии пришлась на рубеж III-IV веков, когда правил император Максимиан. Она родилась в состоятельной христианской семье в Салониках. Девушка отличалась умом, милосердием и необычайной красотой. После потери родителей Анисия раздала наследство нуждающимся и посвятила себя молитвам и посту.
Однажды, направляясь на богослужение, она встретила воина — в городе тогда праздновали языческий праздник. Он попытался сорвать с нее покрывало, но получил отпор. Разгневанный воин вытащил меч и смертельно ранил девушку. Верующие похоронили Анисию, а на месте ее мученической смерти возвели часовню. Ныне мощи святой хранятся в базилике Святого Димитрия в Салониках.
Церковный праздник 30 декабря по старому стилю
По юлианскому календарю сегодня почитают память пророка Даниила. Подробнее об этом празднике и связанных с ним запретах мы рассказывали ранее в «Одесской Жизни».
Народный праздник и приметы на 30 декабря
Приметы этого дня предвещают погоду и майские дни:
- иней на деревьях предвещает отсутствие морозов в ближайшее время;
- погода 30 декабря отражает погоду в мае;
- если метет метель — летом будет много пчел.
В народе 30 декабря называют Анисьиным днем. Традиционно в это время забивали домашнюю птицу и свиней, готовили мясные блюда.
Запреты этого дня
30 декабря церковь предостерегает от ссор, богохульства, лени и отказа в помощи. Осуждаются также скупость, зависть, клевета и желание мести.
Народные традиции запрещают в этот день шитье, вязание и другое рукоделие. Также не рекомендуется подбирать потерянные вещи и принимать подарки от незнакомцев.
Разрешенные дела 30 декабря
Святая Анисия считается целительницей желудочных недугов. В этот праздник верующие молятся ей об исцелении и защите детей.
По народному поверью, можно помочь больному выздороветь, если вечером выйти на перекресток и громко произнести его имя. Существует также примета о достатке: ношение монеты в кармане на Анисью обеспечит финансовое благополучие в течение года.
Именинники 30 декабря
По новому стилю именины празднуют: Анисья, Давид, Ирина, Лев, Макар, Мария, Яков.
По старому стилю день ангела у Петра, Ивана, Никиты, Николая, Даниила, Дениса, Александра.
Ранее мы публиковали православный календарь на 2024 с праздниками по новому стилю и старому стилям.
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