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Церковный праздник 30 декабря: история святой Анисии и как помочь больному выздороветь

Церковный праздник 30 декабря: история святой Анисии и как помочь больному выздороветь

30 декабря 2024, согласно новому церковному календарю, почитают память святой Анисии Солунской, мученицы за христианскую веру. Также предлагаем узнать об обычаях, народных приметах и запретах этого дня, а также о том, какой церковный праздник отмечают сегодня по старому стилю.

В 2023 году Православная Церковь Украины (ПЦУ) осуществила переход на новоюлианский календарь, в результате чего праздники с фиксированной датой переместились на 13 дней вперед. Этот новый календарь более точный и совпадает с тем, по которому живет светское общество. Однако в другой церкви — Украинской Православной Церкви, продолжают придерживаться юлианского календаря (старого стиля).

Церковный праздник в Украине сегодня по новому стилю

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30 декабря (12 января по старому стилю) православные христиане почитают память великомученицы Анисии Солунской.

Жизнь Анисии пришлась на рубеж III-IV веков, когда правил император Максимиан. Она родилась в состоятельной христианской семье в Салониках. Девушка отличалась умом, милосердием и необычайной красотой. После потери родителей Анисия раздала наследство нуждающимся и посвятила себя молитвам и посту.

Однажды, направляясь на богослужение, она встретила воина — в городе тогда праздновали языческий праздник. Он попытался сорвать с нее покрывало, но получил отпор. Разгневанный воин вытащил меч и смертельно ранил девушку. Верующие похоронили Анисию, а на месте ее мученической смерти возвели часовню. Ныне мощи святой хранятся в базилике Святого Димитрия в Салониках.

Церковный праздник 30 декабря по старому стилю

По юлианскому календарю сегодня почитают память пророка Даниила. Подробнее об этом празднике и связанных с ним запретах мы рассказывали ранее в «Одесской Жизни».

Народный праздник и приметы на 30 декабря

Приметы этого дня предвещают погоду и майские дни:

  • иней на деревьях предвещает отсутствие морозов в ближайшее время;
  • погода 30 декабря отражает погоду в мае;
  • если метет метель — летом будет много пчел.

В народе 30 декабря называют Анисьиным днем. Традиционно в это время забивали домашнюю птицу и свиней, готовили мясные блюда.

Запреты этого дня

30 декабря церковь предостерегает от ссор, богохульства, лени и отказа в помощи. Осуждаются также скупость, зависть, клевета и желание мести.

Народные традиции запрещают в этот день шитье, вязание и другое рукоделие. Также не рекомендуется подбирать потерянные вещи и принимать подарки от незнакомцев.

Разрешенные дела 30 декабря

Святая Анисия считается целительницей желудочных недугов. В этот праздник верующие молятся ей об исцелении и защите детей.

По народному поверью, можно помочь больному выздороветь, если вечером выйти на перекресток и громко произнести его имя. Существует также примета о достатке: ношение монеты в кармане на Анисью обеспечит финансовое благополучие в течение года.

Именинники 30 декабря

По новому стилю именины празднуют: Анисья, Давид, Ирина, Лев, Макар, Мария, Яков.

По старому стилю день ангела у Петра, Ивана, Никиты, Николая, Даниила, Дениса, Александра.

Ранее мы публиковали православный календарь на 2024 с праздниками по новому стилю и старому стилям.

Читайте также: Какими церковными календарями сегодня пользуются основные церкви в Украине: в чем их отличия

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Редакция ПРОФИЛЬ
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