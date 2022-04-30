Дневник переселенца: «Сейчас моя жизнь сплошная импровизация»

Когда началась война, они приняли зачастую непростое для себя решение: уехать из страны. Уехать подальше от тревог, обстрелов, взрывов. Уехать зачастую в никуда, ради того чтобы выжить и спасти своих детей… «Одесская жизнь» продолжает цикл рассказов из первых уст – тех, кто покинул Украину. Как же их принимали в других странах и как теперь складывается их жизнь? Сегодня нам об этом рассказывает волонтер Карина.

Карина Терентьева, 28 лет: «Сейчас моя жизнь сплошная импровизация»

Когда началась война, я была в Киеве. В 5 часов утра меня разбудили со словами «началось». Я не могла поверить в это, даже когда собирала чемодан и со слезами уезжала за город. Осознание пришло всего через несколько дней. Тогда прошел первый шок, и я поняла, что нельзя просто сидеть на месте – нужно помогать Украине.

Сначала я решила принять участие в создании волонтерского проекта в компании, где работаю – JMIND. Мы с командой вспомнили о нашем приложении, которое можно было бы переделать под новые нужды. В результате появился Blend Social, работающий как соцсеть и доска объявлений. Каждый пользователь может написать пост, в котором просит о помощи или предлагает ее.

Тем временем моя мама помогала в Одессе. Она собирала одежду и все необходимое для тех, кто записался в ряды терробороны. Имея несколько тысяч подписчиков в инстаграмме, я решила открыть там сбор средств, чтобы помочь маме. Вскоре к нам стали обращаться гражданские люди, оставшиеся без работы или просто находящиеся в затруднительном положении. Это пенсионеры, многодетные семьи и люди с инвалидностью. Они просили продукты питания, и мы стали помогать им.

Моя близкая знакомая Стефа тоже присоединилась к волонтерству. Она смогла найти для страны… самолет. Самолет! Так что шутки о том, что волонтеры могут найти что угодно, не шутки. Помню, как мне позвонила моя знакомая Маша. На улице ее остановили люди, которые только приехали из Херсона, и спрашивали, как можно передать продукты, воду, деньги и сигареты военным. Люди выбрались из ада и сохранили человечность. Как после этого не любить украинцев и Украину? Моя подписчица Анастасия, которую я видела однажды в жизни, послала из Турции лекарства, консервы и сладости. Знакомая Юля поделилась кормом для собак и кошек, которые ей отправили другие волонтеры. Дмитрий из Киева прислал памперсы, Андрей – корм для животных. И так далее, и так далее. Кто отправляет деньги, кто помогает информационно. Одни посылают продукты, другие – предлагают физическую помощь.

Я начала свой рассказ с киевских событий, однако сейчас я нахожусь в Португалии, в Портимао. 24 февраля я уехала из столицы в Киевскую область. Через неделю была во Львове, где меня приютила семья друга Дениса. Далее – Червоноград и граница с Польшей. В новой стране мне помог волонтер Камиль, который довез меня во Вроцлава. Я приятно удивилась количеству волонтеров в Польше! Казалось, их там не меньше, чем в Украине.

– Камиль, вы так сильно помогаете нам, – обратилась я к своему помощнику. – Подскажи, как мы, украинцы, можем отблагодарить вас после победы?

– Ну вы можете отдать нам Зеленского.

Во Вроцлаве я заночевала в гостинице и уже к утру отправилась на поезде в Дрезден. Там меня приютил на несколько дней друг Ральф. Он провел экскурсию и купил очень, ну очень много еды.

Потом я отправилась в Страсбург. Моим гидом во Франции была замечательная Елизавета, арендовавшая мне жилье на один день и договорившаяся о приюте со своим коллегой Магали. Несколько дней я жила в его семье в Париже. Это было замечательно: забота, поддержка и вино по вечерам. Несмотря на гостеприимство моих новых друзей, я постоянно думала о войне, и только в Париже удалось немного расслабиться. Правда, каждый день начинается и заканчивается новостями из Украины и тревогой. Впоследствии моя подруга Аня купила мне билет в Порту в Португалии.

В Португалии мне тоже повезло с друзьями. Елена и Кирилл выделили мне комнату и помогали со всеми вопросами. Из документов у меня есть биометрический паспорт, и его достаточно. Иногда люди пересекали границу и с внутренним паспортом. Пока я в Портимау, где сняла жилье за собственные средства, но пытаюсь экономить, потому что здесь аренда недешевая. Знаю, что в Португалии планируют давать 180 евро на беженца, но пока выплаты никто не получил. Я не рассчитываю на эти деньги, но это была бы хорошая помощь в аренде жилья.

Работаю удаленно, поэтому работу не ищу. Сейчас помогаю волонтерам в центре беженцев. Мы собираем еду, одежду. Продукты и медикаменты отправляем в Украину.

С языком у меня проблем нет – я свободно владею английским, так что без проблем могу общаться за пределами Украины. Встречаю и тех, кто разговаривает на украинском, и тех, кто на русском. Всегда уточняю из какой страны человек и каково его отношение к войне. И только после этого продолжаю общение. Для меня это важно. Я каждый день общаюсь на тему Украины со всеми. Мы обсуждаем новости, почти в каждой стране я рассказывала историю, почему мы априори не можем быть братьями с россиянами. Включаю гимн, объясню значение флага, готовлю наши блюда и учу людей слову «паляница». Показываю традиционную одежду, рассказываю о каждом городе.

В каждой стране, в которой я была за это время, я слышала слова поддержки, сострадания и желания скорейшей победы. Многие очень помогают! К сожалению, приходится иногда сталкиваться и с неадекватными, но я их быстро отсеиваю из своей жизни и желаю им скорейшей депортации в страну, за которую они так болеют и поднимают флаги.

В Португалии большая диаспора украинцев, и мы даже однажды собрали всех вместе в кафе на «Борщ-пати» в Порту, чтобы экспаты познакомились с переселенцами для быстрой адаптации. Это очень важно понимать, что ты не один.

Все мои родные и близкие остались в Одессе. Я скучаю по семье, друзьям и запаху Черного моря. Скучаю по любимым кафе, встрече с друзьями на выходных. За общими обедами с семьей на праздники. По Украине скучаю очень сильно. Возвращаться планирую, но ничего не загадываю: сейчас моя жизнь сплошная импровизация.

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Фото предоставлены Кариной Терентьевой