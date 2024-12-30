Анекдот дня: что делать если холодец не застыл?

Итак, наверняка многие хозяюшки уже начали предпраздничные приготовления, например, приступили к готовке своих «коронных» блюд… Но что делать, если что-то пошло не по плану? Неужели это повод расстраиваться и унывать? Вот героиня нашей сегодняшней одесской истории так не думает:

– Мама, а шо делать, если он… он… он…

– Лара, не реви. Он – местоимение мужского рода. Так вот! Ни-ка-кое местоимение! Тем более! Мужского рода! Не может заставить женщину плакать. ПонЯла?

– Да.

– Теперь конкретизируй. Кто, что, куда и зачем?

– Он не застыл.

– Кто?

– Холодец.

– Чейный?

– В смысле?

– В смысле, кто варил?

– Ааа…. неожиданно! А шо, есть разница?

– Конечно. Если не застыл мой холодец – это одно решение, если твой… другое, а если Нинкин, так это вообще фигня на постном масле.

– Ааа. В этом смысле. А я думала «чейный» в том плане, шо из кого сварили.

– Ну? Чейный?

– Та… Мой конечно. Не застыл. Но вкусный.

– Холодец невкусный не бывает. Борюсик в курсе?

– В курсе чего?

– Холодца.

– Он в курсе, шо я его варю.

– Ну и правильно. Тонкости ему знать не нужно.

– Так шо делать?

– Шо, шо… Встречать.

– Кого? Новый год?

– Сначала мать твою, в смысле Борюсика, в смысле меня. Я еду.

– Новый год уже завтра.

– Ну правильно. Хорошие гости приезжают заранее со своей закуской.

– А шо у вас есть?

– А шо надо, то и есть.

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