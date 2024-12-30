Анекдот дня: что делать если холодец не застыл?

Утро доброе, дорогие одесситы и с наступающим всех нас! Настроение предновогоднее?.. Ну а если не совсем, у вас есть еще уйма времени, чтобы сделать его таковым. Несмотря и не взирая ни на чьи козни (тем более вражеские). А для начала начнем это утро с минутки позитива от талантливой одесситки Марины Гарник.
Итак, наверняка многие хозяюшки уже начали предпраздничные приготовления, например, приступили к готовке своих «коронных» блюд… Но что делать, если что-то пошло не по плану? Неужели это повод расстраиваться и унывать? Вот героиня нашей сегодняшней одесской истории так не думает:
– Мама, а шо делать, если он… он… он…
– Лара, не реви. Он – местоимение мужского рода. Так вот! Ни-ка-кое местоимение! Тем более! Мужского рода! Не может заставить женщину плакать. ПонЯла?
– Да.
– Теперь конкретизируй. Кто, что, куда и зачем?
– Он не застыл.
– Кто?
– Холодец.
– Чейный?
– В смысле?
– В смысле, кто варил?
– Ааа…. неожиданно! А шо, есть разница?
– Конечно. Если не застыл мой холодец – это одно решение, если твой… другое, а если Нинкин, так это вообще фигня на постном масле.
– Ааа. В этом смысле. А я думала «чейный» в том плане, шо из кого сварили.
– Ну? Чейный?
– Та… Мой конечно. Не застыл. Но вкусный.
– Холодец невкусный не бывает. Борюсик в курсе?
– В курсе чего?
– Холодца.
– Он в курсе, шо я его варю.
– Ну и правильно. Тонкости ему знать не нужно.
– Так шо делать?
– Шо, шо… Встречать.
– Кого? Новый год?
– Сначала мать твою, в смысле Борюсика, в смысле меня. Я еду.
– Новый год уже завтра.
– Ну правильно. Хорошие гости приезжают заранее со своей закуской.
– А шо у вас есть?
– А шо надо, то и есть.
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