Сьогодні День стратегічного планування: які ще свята та події пов’язані з 30 грудня 

День стратегічного планування та Фестиваль спонтанних рішень – “Одеьке Життя” розповідає, які ще свята та події відзначають сьогодні, 30 грудня 2024 року.
День стратегічного планування
30 грудня світова спільнота відзначає День стратегічного планування. Ця неформальна ініціатива покликана акцентувати увагу людей на необхідності планування у всіх сферах життєдіяльності: від особистої до професійної, громадської та планетарної. Традиційно цей день припадає на період, коли більшість людей аналізують досягнення та формують нові цілі.
Фестиваль спонтанних рішень
Цього ж дня проводиться Фестиваль спонтанних рішень. Цей неофіційний, але надзвичайно популярний захід демонструє важливість креативного підходу та гнучкості у розв’язанні проблем за умов часових обмежень. Фестиваль проходить у невимушеній атмосфері та включає різні активності, спрямовані на розвиток імпровізації, швидкісне вирішення завдань та демонстрацію оригінального мислення.
Визначні події 30 грудня в історії
- 1616 — надруковано першу київську книгу “Часослов”.
- 1806 — початок російсько-турецької війни за ініціативою Османської імперії.
- 1853 — Сполучені Штати придбали південні території сучасних Аризони та Нью-Мексико у Мексики.
- 1916 — убивство Григорія Распутіна в Російській імперії.
- 1922 — створення СРСР, до складу якого Україна входила до 1991 року.
- 1927 — відкриття першої системи метро в Азії (Токіо).
- 1947 — король Міхай I відмовився від румунського престолу під тиском комуністів, країна стала республікою.
- 1965 — початок президентства Фердинанда Маркоса на Філіппінах.
- 1978 — запуск першої лінії швидкісного трамвая в СРСР (Київ).
- 1981 — економічні обмеження США проти СРСР через події в Польщі.
- 1993 — встановлення дипломатичних зв’язків між Ізраїлем та Ватиканом.
- 2000 — затвердження нового тексту державного гімну рф на радянську мелодію.
- 2004 — трагедія в аргентинському клубі “Республіка Кроманьйон”, що забрала 194 життя.
- 2006 — виконання смертного вироку колишньому іракському лідеру Саддаму Хусейну.
Народились 30 грудня
- 39 — Тит Флавій Веспасіан, очільник Римської імперії.
- 1673 — Ахмед III, правитель Османської імперії.
- 1678 — Вільям Крофт, видатний британський композитор.
- 1819 — Теодор Фонтане, німецький літератор.
- 1838 — Еміль Лубе, керівник Французької республіки.
- 1865 — Редьярд Кіплінг, класик британської літератури.
- 1869 — Стівен Лікок, канадський письменник та економіст.
- 1897 — Альфредо Браккі, італійський літератор.
- 1937 — Гордон Бенкс, легендарний англійський воротар, чемпіон світу-1966.
- 1961 — Бен Джонсон, канадський легкоатлет-спринтер.
- 1974 — Ірма Вітовська, відома українська актриса.
- 1975 — Тайґер Вудс, американська зірка гольфу, переможець більше ста турнірів.
- 1984 — Леброн Джеймс, зірка американського баскетболу, чотириразовий чемпіон НБА (2012, 2013, 2016, 2020), дворазовий олімпійський чемпіон (2008, 2012).