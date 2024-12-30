Сьогодні День стратегічного планування: які ще свята та події пов’язані з 30 грудня 

День стратегічного планування

30 грудня світова спільнота відзначає День стратегічного планування. Ця неформальна ініціатива покликана акцентувати увагу людей на необхідності планування у всіх сферах життєдіяльності: від особистої до професійної, громадської та планетарної. Традиційно цей день припадає на період, коли більшість людей аналізують досягнення та формують нові цілі.

Фестиваль спонтанних рішень

Цього ж дня проводиться Фестиваль спонтанних рішень. Цей неофіційний, але надзвичайно популярний захід демонструє важливість креативного підходу та гнучкості у розв’язанні проблем за умов часових обмежень. Фестиваль проходить у невимушеній атмосфері та включає різні активності, спрямовані на розвиток імпровізації, швидкісне вирішення завдань та демонстрацію оригінального мислення.

Визначні події 30 грудня в історії

1616 — надруковано першу київську книгу “Часослов”.

1806 — початок російсько-турецької війни за ініціативою Османської імперії.

1853 — Сполучені Штати придбали південні території сучасних Аризони та Нью-Мексико у Мексики.

1916 — убивство Григорія Распутіна в Російській імперії.

1922 — створення СРСР, до складу якого Україна входила до 1991 року.

1927 — відкриття першої системи метро в Азії (Токіо).

1947 — король Міхай I відмовився від румунського престолу під тиском комуністів, країна стала республікою.

1965 — початок президентства Фердинанда Маркоса на Філіппінах.

1978 — запуск першої лінії швидкісного трамвая в СРСР (Київ).

1981 — економічні обмеження США проти СРСР через події в Польщі.

1993 — встановлення дипломатичних зв’язків між Ізраїлем та Ватиканом.

2000 — затвердження нового тексту державного гімну рф на радянську мелодію.

2004 — трагедія в аргентинському клубі “Республіка Кроманьйон”, що забрала 194 життя.

2006 — виконання смертного вироку колишньому іракському лідеру Саддаму Хусейну.

Народились 30 грудня