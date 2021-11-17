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Сегодня День покаяния и молитвы

Сегодня День покаяния и молитвы

Сегодня, 17 ноября, протестанты отмечают День покаяния и молитвы. Дата празднования уникальна в каждом году.

День покаяния и молитвы — что это за праздник?

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День покаяния и молитвы — это праздник протестантской церкви. Он отмечается в среду перед последним воскресеньем церковного года. Наиболее популярен в немецкоязычных странах — Германии, Швейцарии, Австрии.

Предшественником праздника были средневековые «дни искупления». Они предписывались властью и отмечались по мере необходимости. Например, при угрозе стихийных бедствий и войн духовенство призывало все население к усиленной молитве и покаянию. В остальных случаях они основывались на церковных положениях. Оба варианта переняла протестантская церковь.

В Германии День покаяния и молитвы начали отмечать именно со времен средневековья. В 1532 году, как реакция на Турецкую войну, состоялся первый протестантский День покаяния и молитвы. В 16-17 веках для разных территорий Германии существовали разные даты Дня покаяния и молитвы. В 1878 году в 28 немецких странах можно было насчитать 47 Дней покаяния. Со временем такое многообразие устранили.

Как сейчас отмечают День покаяния и молитвы?

Со временем религиозное содержание этих дней потеряло общественный и приобрело личностный характер. Так как верующие весь этот день должны были посвящать размышлениям о своей греховности, отменялись всякого рода работы. Сейчас в большинстве стран этот день считается рабочим.

Напомним, в сентябре в Японии отмечали День осеннего равноденствия.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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