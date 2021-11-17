Этот день в истории: чем закончилась «бархатная революция» в Чехословакии?

В 1989 году 17 ноября в Праге начались студенческие демонстрации. Эти акции стали началом «бархатной революции» в Чехословакии.

Что такое «бархатная революция»?

Первые открытые проявления оппозиционных настроений общества начались еще в 1988 году. Тогда на улицах Праги устраивали протесты, но их разгоняли. Следующая серия массовых манифестаций прошла в январе 1989 года при поддержке церкви. В результате последовали аресты, разгоны и репрессии. Но эти события дали старт процессу демонтажа социалистической системы «сверху».

«Бархатная революция» началась со студенческой демонстрации 17 ноября 1989 года. Её организовали в память о студенте, который погиб во время протестов против нацистской оккупации Чехии в 1939 году. Сперва акция проходила под сугубо студенческими лозунгами, но вскоре приобрела политическое звучание. Её разогнали полицейские. Но на следующий день митингующих поддержала интеллигенция, а 21 ноября — кардинал Чехии Франтишек Томашек.

Последствия «бархатной революции»?

Эти события коренным образом изменили политическую ситуацию в стране. Парламент отменил статью конституции о ведущей роли компартии и сформировал первое некоммунистическое правительство. На пост президента выбрали Вацлаав Гавела.

Успех «бархатной революции» обеспечила благоприятная международная обстановка — падение Берлинской стены и Перестройка в СССР.

Отметим, в Чехии 17 ноября отмечается День борьбы за свободу и демократию, а в Словакии – День борьбы против тоталитаризма.

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