Новогодние выходные-2022: когда будут отдыхать украинцы?

Украинцев уже по традиции ожидает череда длинных выходных на предстоящие новогодние и рождественские праздники. “Одесская жизнь” узнавала, какие дни накануне и в начале 2022 года назначены нерабочими.
Выходные на католическое Рождество
Первый дополнительный выходной украинцы получат на католическое Рождество, которое отмечается 25 декабря. Поскольку в этом году он выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 27 декабря. Таким образом, украинцы будут отдыхать три дня подряд:
- 25 декабря (суббота);
- 26 декабря (воскресенье);
- 27 декабря (понедельник).
При этом пятница, 24 декабря, будет сокращенной.
Выходные на Новый год-2022
Следующие, новогодние, выходные в Украине также будут удлиненными. Так как 1 января 2022 года выпадает на субботу, нерабочий день снова переносится на понедельник. И нерабочими будут такие дни:
- 1 января (суббота);
- 2 января (воскресенье);
- 3 января (понедельник).
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Выходные на православное Рождество
7 января 2022 года Рождество отметят православные христиане. В следующем году оно выпадает на пятницу, и переноса выходных на этот раз не будет. Так, выходные продлятся с 7 по 9 января:
- 7 января (пятница);
- 8 января (суббота);
- 9 января (воскресенье).
При этом четверг, 6 января, будет сокращенным рабочим днем.
Таким образом, в первую неделю января рабочими будут лишь 3 дня.
Напомним, ранее в Верховной Раде предложили запретить перенос рабочих и выходных дней, назвав это “типично советской традицией”, однако продолжения данная инициатива не получила.
Инфографика УНИАН