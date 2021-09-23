Что сегодня празднуют буддисты в Японии?

День осеннего равноденствия в Японии основывается на обрядах буддийского праздника Хиган. Согласно буддистским верованиям, загробный и земной миры разделены рекой Сандзу. Она состоит из иллюзий, страданий и печали. Лишь тот, кто сможет победить все искушения, попадет на противоположный берег и обретет просветление. Во время Хигана проводят различные обряды, призванные помочь душе преодолеть путь с запада, от мира «смятения и беспорядка», на восток, в мир «просветления».

Традиция почитания предков в дни равноденствия появилась во времена правления принца Сётоку. В дни Хигана семьи посещали храмы, кладбища, совершали обряды поминания, приводили в порядок могилы, усопшим приносили свежие цветы и ритуальную еду, совершали молебствие, зажигали курения, потом устраивали на кладбище нечто похожее на пикник.

Дата Дня осеннего равноденствия определяется в Национальной обсерватории 1 февраля. Астрономы уже подсчитали, что с 2012 по 2044 год праздник выпадает в високосные годы на 22 сентября, а в обычные годы — на 23 сентября.

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