Ключевые моменты:
- Агентка ФСБ собирала данные о расположении зенитно-ракетных комплексов, радаров и мобильных огневых групп в Одесской области.
- Предательницей оказалась местная продавщица, которую спецслужбы РФ завербовали через объявления о «легком заработке».
- СБУ задержала злоумышленницу «на горячем» во время фиксации позиций ВСУ; она уже находится под стражей.
Служба безопасности Украины сорвала планы врага по уничтожению систем противовоздушной обороны в Одесской области. Под прицелом российских спецслужб оказались пункты базирования мобильных огневых групп и радиолокационные станции, прикрывающие небо над Черным морем.
Для выполнения задания агентка ФСБ использовала обычный общественный транспорт: она курсировала вдоль побережья, вычисляя локации военных. Найдя цель, женщина проводила доразведку пешком, снимала объекты на видео и ставила метки на Google-картах. Все отчеты она планировала отправить куратору через анонимный чат.
Как выяснило следствие, подозреваемая – обычная одесская продавщица. В поле зрения ФСБ она попала, когда искала работу в сомнительных Телеграм-каналах. Жажда наживы обернулась для нее подозрением в государственной измене.
«Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества», – сообщили в пресс-службе СБУ.
Операцию по задержанию проводили сотрудники СБУ в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Напомним, этой ночью российские террористы снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Враг целился в объекты портовой, транспортной и жилой инфраструктуры. На местах прилетов возникли пожары, в том числе на территории Дунайского биосферного заповедника. Также от обстрела пострадали не менее 6 частных жилых домов. Погибших и пострадавших нет.