Ключевые моменты:

В Одесской области продолжается активный сезон клубники, а цены постепенно снижаются.

На Киевском рынке клубнику из Килии продают по 150–170 грн за килограмм.

Продавцы прогнозируют дальнейшее удешевление ягоды из-за увеличения урожая.

В супермаркетах клубника стоит гораздо дороже.

Клубничный сезон в разгаре

В Одесской области продолжается сезон клубники, а вместе с ростом предложения постепенно снижаются и цены на ягоду. Добавим, что клубника из Килии является одним из самых популярных товаров среди покупателей. Яркие ягоды с насыщенным ароматом привлекают внимание посетителей, а продавцы говорят об активном течении сезона. По их словам, количество продукции на прилавках постоянно растет, что влияет на формирование цен.

К примеру, на Киевском рынке килограмм клубники продается по 150, 160 и 170 гривен. Цена зависит от внешнего вида, размера и качества плодов.

Продавцы отмечают, что с последующим увеличением объемов уборки урожая цены могут продолжить снижаться.

Что касается супермаркетов, то здесь цены остаются значительно выше. Обычная клубника стоит 273,9 гривны за килограмм, а фермерская — 249 гривен.

Таким образом, ягода с Киевского рынка обходится покупателям на 79–124 гривны дешевле, чем аналогичная продукция в супермаркетах.

Специалисты советуют обращать внимание, прежде всего, на цвет и аромат ягод. Спелая клубника имеет равномерную насыщенную красную окраску без светлых или зеленых участков у плодоножки. Важным показателем качества является и аромат – чем он сильнее, тем выше вероятность, что ягода будет сладкой.

Также следует проверять состояние листиков: они должны быть свежими и зелеными. Сами плоды должны быть упругими, без повреждений и признаков порчи.

К слову, крупные ягоды не всегда самые вкусные. Часто насыщенный вкус и аромат имеют плоды среднего размера. Если продавец разрешает дегустацию, это поможет убедиться в качестве товара еще до покупки.

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Источник: Новини.LIVE